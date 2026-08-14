Azonnal le kellett szállítani az utasokat: lángba borult egy vonat utolsó kocsija - videó

Tűz ütött ki csütörtök délután egy személyvonat utolsó kocsijában az Arad megyei Iltyó (Ilteu) vasútállomásán. A Román Vasút temesvári kirendeltsége azt közölte, a CFR Călători által üzemeltetett 2030-as számú Regio vonat utolsó kocsijának mosdójában csaptak fel a lángok, majd a helyszínre ezt követően tűzoltókat riasztottak, akik áramtalanították a felsővezetéket, hogy a mentést biztonságos körülmények között végezhessék el.

Egy személyvonat utolsó kocsijában csaptak fel a lángok / Fotó: Facebook

Egy személyvonat utolsókocsijában csaptak fel a lángok

Úgy tudni, a balesetben senki sem sérült meg: az utasokat biztonságosan leszállították a vonatról, az érintett kocsit pedig lekapcsolták a szerelvény többi részéről.

A vasúti személyzet és a mentőcsapatok jelenleg is a helyzet felszámolásán, valamint a szükséges ellenőrzések elvégzésén dolgoznak. A beavatkozás alakulásáról és a vasúti forgalmat érintő esetleges fennakadásokról a megerősített adatok birtokában később adunk tájékoztatást

- olvasható a csütörtök délután kiadott közleményben, a Maszol beszámolója szerint.

Mindeközben erdőtűz tombol Horvátországban, amely még csütörtök este keletkezett és több száz lakost valamint turistát kellett evakuálni miatta. Az Index cikke szerint több Facebook-csoportban is vannak beszámolók arról, hogy magyar családoknak is kellett menekülniük a lángok elől. Egy nő arról számolt be: eleinte nem is hitték, hogy ekkora a baj. Elmondása szerint nagyon gyorsan terjedt a tűz, „pillanatok alatt mellettünk kezdett el lángolni a terület”.

Senkinek nem szóltak, senkit nem evakuáltak magunktól szedtük a cuccunkat és menekültünk el és így is perceken múlott az életünk

– fogalmazott.