Kisiklott egy vonat Angliában, súlyos sérültek is vannak - képek

Csütörtökön, helyi idő szerint nem sokkal 16:00 előtt kisiklott egy személyvonat a Kelet-Sussexben, Haywards Heath és Lewes között. Ez volt az elmúlt 48 órában az első vonat kisiklás az Egyesült Királyságban, feltehetően a rendkívüli hőség miatt.

Újabb vonat siklott ki Lewes közelében. Fotó: Getty Images

Az elmúlt 48 órában két vonatbaleset is történt Angliában

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, csütörtökön a mentőszolgálatokat helyi idő szerint 15:55 körül riasztották a Kelet-Sussexbe, a Lewes vasútállomás közelébe, miután kisiklott egy szerelvény. A közösségi médiában megjelent helyszíni képeken az látható, amint egy nyílt pályaszakaszon az emberek az oldalukra dőlt kocsik tetején állnak. A baleset miatt szintén megbénult a forgalom az érintett szakaszon.

A vonat a Southern Rail járata volt, amely 14:24-kor indult London Victoria állomásról Eastbourne felé. Útközben megállt több állomáson is, köztük a Gatwick repülőtéren, majd a baleset Lewes megközelítésekor történt.

A vonaton körülbelül 150 ember utazott. A szerelvény kisiklása után minden utast sikerült evakuálni. A British Transport Police közleménye szerint összesen 20 ember sérült meg: 2 ember súlyosabb sérüléseket szenvedett, de egyikük sincs életveszélyes állapotban. További 18 ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az egyik utas, Tracy McGregor úgy fogalmazott a BBC-nek, hogy csoda, hogy senki nem szenvedett életveszélyes sérülést, mert szerinte a történtek könnyen sokkal súlyosabb következményekkel járhattak volna.

A vonat hevesen rángatózni kezdett, majd emlékszem, hogy összenéztünk egy sráccal, és aztán rengeteg sikítás hallatszott. Úgy tűnt, mintha a levegőben repültünk volna, majd a kocsi pedig az oldalára dőlt, és megcsúszott

- idézte fel a történteket, hozzátette, hogy ő maga is elesett, fejét pedig egy asztalba ütötte.

Egyelőre nem tudni, miért siklott ki a vonat, de vizsgálat indult az ügyben. Az elmúlt időszakban Angliában rendkívül meleg időjárás uralkodik, ezért felmerült, hogy a hőségnek lehetett-e szerepe a balesetben. Ezt azonban jelenleg semmilyen biztos információ nem támasztja alá - írta a CNN.