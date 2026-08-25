Sokkoló baleset: elaludt a volán mögött a vonatvezető

Sokkoló videó örökítette meg, amint egy San Francisco-i Muni vonatvezető látszólag elaludt, mielőtt egy másik vonatnak ütközött.

A volán mögött aludt el egy vonatvezető. Fotó: Pexels / Pexels

A volán mögött aludt el egy vonatvezető

A július 31-i ütközés során betört a vonat szélvédője, és látszólag megrázta a mozdonyvezetőt, aki egy előtte haladó mozdonynak ütközött. A San Francisco-i Városi Közlekedési Ügynökség (SFMTA) megerősítette, hogy két utas tartózkodott a vonaton, és szerencsére sértetlenül megúszták.

A baleset 8:30 körül történt a 47. sugárút és a Wawona utca közelében, a San Francisco-i Állatkerttől északra. Az ütközés két L Taraval vonatot érintett. A mozdonyvezetőt még nem azonosították, de a vizsgálat idejére felmentették a posztjáról.

Ez a fajta incidens egyszerűen elfogadhatatlan. Bár az ütközés hivatalos kivizsgálása még folyamatban van, a jármű- és infrastruktúra-hibákat már kizárták, és az elsődleges megállapítások szerint az incidenst fáradtság okozta járművezetői hiba idézte elő

- nyilatkozta Julie Kirschbaum közlekedési igazgató.

Az SFMTA szabályzata szerint a Muni metrók a föld alatt általában automatikus vezérléssel közlekednek, amely magától szabályozza a sebességet. Az L Taraval járatok viszont a felszínen járnak, ahol a sofőrök kézzel vezetnek, és egy éberségjelző gombot kell nyomva tartaniuk. Ha a vezető figyelme lankad, a felszíni szakaszokon nincs olyan automata biztonsági rendszer, amely magától lelassítaná vagy megállítaná a szerelvényt.

Kevesebb mint egy éven belül ez már a második ilyen jellegű Muni-baleset. Múlt év szeptember 24-én egy kétkocsis N Judah könnyűvasút utasaiból váltott ki hatalmas rémületet, amikor a sofőr vélhetően elaludt a kormánynál. A szerelvény több mint 80 km/órás sebességgel száguldott be egy kanyarba a Duboce Avenue-nál lévő alagútbejárat közelében, majd ütközött. A járművezetőt a vizsgálat idejére azonnal felfüggesztették.

A mostani eset újra felerősítette a vitákat az SFMTA-n belüli munkakörülményekről és módszerekről - írta a Daily Mail.