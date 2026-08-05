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vulkán

Hamu és láva zúdult le a hegyoldalon – látványos képeken a kitörő vulkán

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Hamu, láva és forró törmelék zúdult le Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának oldalán. A Fuego vulkán hétfői kitörése miatt Guatemalában 1700 embert menedékhelyekre szállítottak.
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vulkánguatemalábanKözép-Amerikatűzhányó

A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, az iskolákat pedig bezárták a terjedő hamufelhő miatt. A vulkán oldalán hét kilométeres iszapárak alakultak ki, a közelgő esőzések miatt pedig a következő 72 órát kritikusnak tartják – írja az AP News. Galériánkban mutatjuk be a kitörő Fuego vulkánról készült legdrámaibb képeket.

Kitört a Fuego vulkán Guatemalában, ezért 1700 embert evakuáltak. A hamuhullás 29 ezer lakost érint, három térségben vörös riasztás van.,Fuego volcano erupts in Alotenango, some 65 kilometers southwest of Guatemala City, early on August 4, 2026. Guatemalan authorities issued the country's second-highest emergency alert level on August 4 after a major eruption of Central America's most active volcano, prompting the evacuation of nearby villages. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)
Kitört a Guatemalavárostól 65 kilométerre délnyugatra fekvő Fuego vulkán. A heves kitörések miatt a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást hirdették ki, és megkezdték a közeli falvak evakuálását
Fotó: Johan ORDONEZ / AFP

Ezreket menekítettek ki a Fuego vulkán kitörése miatt

Mintegy 1700 embert helyeztek el menedékhelyeken Guatemalában, miután kitört a Fuego vulkán, Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányója. A hatóságok vörös riasztást rendeltek el Sacatepéquez, Escuintla és Chimaltenango térségében, ahol a hamuhullás körülbelül 29 ezer embert érint, az iskolák pedig zárva maradtak.

A kitörés hétfő reggel kezdődött, amikor gáz- és hamufelhők emelkedtek a magasba, miközben láva és forró törmelékárak zúdultak le a hegyoldalon. Kedden újabb hamu és iszap tört elő, a vulkánról pedig akár hét kilométer hosszú iszapárak indultak lefelé.

A képre kattintva galéria nyílik:

Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Guetamala, vulkánkitörés, evakuálás
Galéria: Felébredt a guatemalai szörnyeteg: ismét kitört a Fuego
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Kitört a Guatemalavárostól 65 kilométerre délnyugatra fekvő Fuego vulkán. A heves kitörések miatt a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást hirdették ki, és megkezdték a közeli falvak evakuálását

A következő 72 órát kritikusnak tartják, mert a várható esőzések tovább növelhetik az újabb iszapárak veszélyét. A hatóságok szerint az iszap egyelőre nem érte el a falvakat, és épületkárokról sem érkezett jelentés. A környék lakóit arra kérték, hogy fedjék le víztárolóikat, viseljenek maszkot, és a veszély miatt figyeljék a katasztrófavédelem további riasztásait.

 

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