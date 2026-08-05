Hamu és láva zúdult le a hegyoldalon – látványos képeken a kitörő vulkán

A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, az iskolákat pedig bezárták a terjedő hamufelhő miatt. A vulkán oldalán hét kilométeres iszapárak alakultak ki, a közelgő esőzések miatt pedig a következő 72 órát kritikusnak tartják – írja az AP News. Galériánkban mutatjuk be a kitörő Fuego vulkánról készült legdrámaibb képeket.

Kitört a Guatemalavárostól 65 kilométerre délnyugatra fekvő Fuego vulkán. A heves kitörések miatt a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást hirdették ki, és megkezdték a közeli falvak evakuálását

Fotó: Johan ORDONEZ / AFP

Ezreket menekítettek ki a Fuego vulkán kitörése miatt

Mintegy 1700 embert helyeztek el menedékhelyeken Guatemalában, miután kitört a Fuego vulkán, Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányója. A hatóságok vörös riasztást rendeltek el Sacatepéquez, Escuintla és Chimaltenango térségében, ahol a hamuhullás körülbelül 29 ezer embert érint, az iskolák pedig zárva maradtak.

A kitörés hétfő reggel kezdődött, amikor gáz- és hamufelhők emelkedtek a magasba, miközben láva és forró törmelékárak zúdultak le a hegyoldalon. Kedden újabb hamu és iszap tört elő, a vulkánról pedig akár hét kilométer hosszú iszapárak indultak lefelé.

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