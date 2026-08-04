Vészhelyzetet hirdettek, kitört Közép Amerika egyik legveszélyesebb vulkánja

Vészhelyzetet hirdettek Guatemalában, miután hétfőn kitört a világ egyik legaktívabb és legveszélyesebb tűzhányója, a Fuego vulkán. A hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el, és megkezdték a veszélyeztetett települések lakóinak evakuálását.
Vészhelyzetet hirdettek Guatemalában, miután hétfőn ismét kitört a Fuego vulkán, amelyet a világ egyik legaktívabb és legveszélyesebb tűzhányójaként tartanak számon.
Narancssárga riasztás Guatemalában, újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja
A vulkán reggel kezdett működésbe lépni, estére azonban jelentősen felerősödött a kitörés. Hatalmas lávafolyamok indultak el a hegyoldalon, miközben óriási hamu és füstoszlopok emelkedtek a magasba.
A guatemalai hatóságok az országban a második legmagasabb veszélyjelzést rendelték el, és azonnal megkezdték a vulkán közelében élők kimenekítését.
A guatemalai katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint országos narancssárga riasztást hirdettek a Fuego vulkán kitörése miatt, és már két, a tűzhányó lábánál fekvő település lakóit is evakuálják.
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