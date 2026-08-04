Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

vulkán

Vészhelyzetet hirdettek, kitört Közép Amerika egyik legveszélyesebb vulkánja

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vészhelyzetet hirdettek Guatemalában, miután hétfőn kitört a világ egyik legaktívabb és legveszélyesebb tűzhányója, a Fuego vulkán. A hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el, és megkezdték a veszélyeztetett települések lakóinak evakuálását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vulkánfuegoközép amerika

Vészhelyzetet hirdettek Guatemalában, miután hétfőn ismét kitört a Fuego vulkán, amelyet a világ egyik legaktívabb és legveszélyesebb tűzhányójaként tartanak számon.

vulkán
Kitört a rettegett Fuego vulkán, azonnal megkezdték a lakosság kimenekítését.
Fotó: Gal_Rotem / Shutterstock

Narancssárga riasztás Guatemalában, újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja

A vulkán reggel kezdett működésbe lépni, estére azonban jelentősen felerősödött a kitörés. Hatalmas lávafolyamok indultak el a hegyoldalon, miközben óriási hamu és füstoszlopok emelkedtek a magasba.

A guatemalai hatóságok az országban a második legmagasabb veszélyjelzést rendelték el, és azonnal megkezdték a vulkán közelében élők kimenekítését.

A guatemalai katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint országos narancssárga riasztást hirdettek a Fuego vulkán kitörése miatt, és már két, a tűzhányó lábánál fekvő település lakóit is evakuálják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!