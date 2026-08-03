Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek

Több mint 7700 hektáron terjednek a bozót- és erdőtüzek Washington állam Spokane térségében, ahol a hatóságok szerint vasárnap estig egyetlen tűzfészket sem sikerült megfékezni. Az washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg vagy semmisült meg, miközben mintegy 4000 további ingatlan maradt veszélyben – számolt be róla az ABC NEWS.

A washingtoni erdőtűz után kiégett épületek és járművek maradtak hátra

Fotó: ERICK DOXEY / AFP

Spokane térségében szombat délután három különálló erdő- és bozóttűz keletkezett. A hatóságok egy tűzkomplexumként kezelik az esetet. A lángok gyors terjedését az erős szél és a rendkívül száraz időjárás segíti.

Bob Ferguson, Washington állam kormányzója rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a körülmények folyamatosan változnak. Vasárnap a helyszínre utazott, hogy felmérje a károkat és egyeztessen a mentésben részt vevő szervezetekkel.

A Washingtoni Nemzeti Gárda vezetése szerint a Spokane környékén kialakult helyzet tragikus, a károk mértéke várhatóan csak a nappali órákban lesz teljes egészében felmérhető.

Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata Washington keleti és Oregon egyes területeire a legmagasabb fokozatú, különösen veszélyes tűzidőjárási figyelmeztetést adta ki. A meteorológusok szerint az erős szél és a rendkívül alacsony páratartalom miatt a tüzek rendkívül gyorsan terjedhetnek.

A washingtoni erdőtűz gyors terjedése komoly kihívás elé állítja a tűzoltókat

A tűzoltók beszámolója szerint a Spokane közelében égő tűz több helyen már a fák lombkoronájában is terjed, ami jelentősen megnehezíti az oltási munkálatokat.

A kormányzó az aszályhelyzet miatt egész Washington államra veszélyhelyzetet hirdetett, és szeptember végéig tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A korlátozás ugyanakkor nem érinti a biztonságos körülmények között használt gázüzemű grilleket és tűzhelyeket, az engedéllyel végzett mezőgazdasági égetéseket, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken létesített tábortüzeket.

A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió emberre adtak ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig, Phoenixben pedig a hőmérséklet megközelíthette a 47 Celsius-fokot.