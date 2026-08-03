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Washington

Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek

50 perce
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Gyorsan terjedő bozót- és erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok északnyugati részén. A washingtoni erdőtűz több száz épületben okozott károkat, számos ingatlan pedig teljesen megsemmisült.
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WashingtonerdőtűzEgyesült Államok

Több mint 7700 hektáron terjednek a bozót- és erdőtüzek Washington állam Spokane térségében, ahol a hatóságok szerint vasárnap estig egyetlen tűzfészket sem sikerült megfékezni. Az washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg vagy semmisült meg, miközben mintegy 4000 további ingatlan maradt veszélyben – számolt be róla az ABC NEWS.

A washingtoni erdőtűz után kiégett épületek és járművek maradtak hátra Fotó: ERICK DOXEY / AFP A burned motorcycle sits in the ashes of burned out residential home in the Balboa neighborhood of Spokane, Washington, on August 2, 2026. Fast-moving fires left a trail of destruction in the northwestern US city of Spokane on Sunday, with officials reporting hundreds of structures reduced to cinders.Thousands of people were ordered to evacuate their homes Saturday and overnight into Sunday, as three separate fires broke out in and around the city in the east of Washington state. (Photo by Erick Doxey / AFP)
A washingtoni erdőtűz után kiégett épületek és járművek maradtak hátra
Fotó: ERICK DOXEY / AFP

Spokane térségében szombat délután három különálló erdő- és bozóttűz keletkezett. A hatóságok egy tűzkomplexumként kezelik az esetet. A lángok gyors terjedését az erős szél és a rendkívül száraz időjárás segíti.

Bob Ferguson, Washington állam kormányzója rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a körülmények folyamatosan változnak. Vasárnap a helyszínre utazott, hogy felmérje a károkat és egyeztessen a mentésben részt vevő szervezetekkel.

A Washingtoni Nemzeti Gárda vezetése szerint a Spokane környékén kialakult helyzet tragikus, a károk mértéke várhatóan csak a nappali órákban lesz teljes egészében felmérhető.

Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata Washington keleti és Oregon egyes területeire a legmagasabb fokozatú, különösen veszélyes tűzidőjárási figyelmeztetést adta ki. A meteorológusok szerint az erős szél és a rendkívül alacsony páratartalom miatt a tüzek rendkívül gyorsan terjedhetnek.

A washingtoni erdőtűz gyors terjedése komoly kihívás elé állítja a tűzoltókat

A tűzoltók beszámolója szerint a Spokane közelében égő tűz több helyen már a fák lombkoronájában is terjed, ami jelentősen megnehezíti az oltási munkálatokat.

A kormányzó az aszályhelyzet miatt egész Washington államra veszélyhelyzetet hirdetett, és szeptember végéig tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A korlátozás ugyanakkor nem érinti a biztonságos körülmények között használt gázüzemű grilleket és tűzhelyeket, az engedéllyel végzett mezőgazdasági égetéseket, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken létesített tábortüzeket.

Nemcsak Washingtonban, hanem a szomszédos Oregonban is több nagy kiterjedésű erdőtűz ég. Az idei évben az államban már több mint 1,7 millió hektár vált a lángok martalékává, miközben a hétvégén harminc nagyobb tűz égett tovább megfékezetlenül.

A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió emberre adtak ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig, Phoenixben pedig a hőmérséklet megközelíthette a 47 Celsius-fokot.

 

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