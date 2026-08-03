Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek

Több mint 7700 hektáron terjednek a bozót- és erdőtüzek Washington állam Spokane térségében, ahol a hatóságok szerint vasárnap estig egyetlen tűzfészket sem sikerült megfékezni. Az washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg vagy semmisült meg, miközben mintegy 4000 további ingatlan maradt veszélyben – számolt be róla az ABC NEWS.
Spokane térségében szombat délután három különálló erdő- és bozóttűz keletkezett. A hatóságok egy tűzkomplexumként kezelik az esetet. A lángok gyors terjedését az erős szél és a rendkívül száraz időjárás segíti.
Bob Ferguson, Washington állam kormányzója rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a körülmények folyamatosan változnak. Vasárnap a helyszínre utazott, hogy felmérje a károkat és egyeztessen a mentésben részt vevő szervezetekkel.
A Washingtoni Nemzeti Gárda vezetése szerint a Spokane környékén kialakult helyzet tragikus, a károk mértéke várhatóan csak a nappali órákban lesz teljes egészében felmérhető.
Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata Washington keleti és Oregon egyes területeire a legmagasabb fokozatú, különösen veszélyes tűzidőjárási figyelmeztetést adta ki. A meteorológusok szerint az erős szél és a rendkívül alacsony páratartalom miatt a tüzek rendkívül gyorsan terjedhetnek.
A washingtoni erdőtűz gyors terjedése komoly kihívás elé állítja a tűzoltókat
A tűzoltók beszámolója szerint a Spokane közelében égő tűz több helyen már a fák lombkoronájában is terjed, ami jelentősen megnehezíti az oltási munkálatokat.
A kormányzó az aszályhelyzet miatt egész Washington államra veszélyhelyzetet hirdetett, és szeptember végéig tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A korlátozás ugyanakkor nem érinti a biztonságos körülmények között használt gázüzemű grilleket és tűzhelyeket, az engedéllyel végzett mezőgazdasági égetéseket, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken létesített tábortüzeket.
A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió emberre adtak ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig, Phoenixben pedig a hőmérséklet megközelíthette a 47 Celsius-fokot.
Nemcsak Washingtonban, hanem a szomszédos Oregonban is több nagy kiterjedésű erdőtűz ég. Az idei évben az államban már több mint 1,7 millió hektár vált a lángok martalékává, miközben a hétvégén harminc nagyobb tűz égett tovább megfékezetlenül.