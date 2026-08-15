50 ezres belépővel indult, végül ingyenesen özönlöttek be a tömegek: képeken az 57 évvel ezelőtti Woodstock fesztivál

57 évvel ezelőtt, 1969. augusztus 15-én vette kezdetét és 18-ig tartott a könnyűzene történetének legjelentősebb fesztiválja, amit a mai napig mindenki csak Woodstock néven emleget – annak ellenére, hogy végül Woodstock városától mintegy 100 kilométerre rendezték meg. Közel félmillió ember jelent meg az eredetileg 3 naposra tervezett, majd egy plusz nappal megtoldott bulin, amelyet végül számos helyszíncserét követően a New York államban található Bethelben, egy farmon tartottak meg.

Közel félmillió ember gyűlt össze a Woodstock fesztiválon

Fotó: United Archives/IFTN / NORTHFOTO

Kevesen tudják, de a szervezők, Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman, és John P. Roberts eredetileg egy jól jövedelmező fesztivált képzeltek el, végül azonban egy hatalmas, ingyenes dzsembori keveredett belőle. 3 nappal a buli kezdete előtt ugyanis a kivitelező közölte: annyira el vannak maradva, hogy vagy kerítéseket húznak fel és beléptetőkapukat, jegyárusító bódékkal, vagy a színpadot fejezik be. Másnapra 50 ezer leendő fesztiválozó költözött be az épülő színpad elé, nehogy lemaradjanak bármiről is, így a kerítések felhúzása értelmetlenné vált. A bulira amúgy elővételben 18 dollárért árulták a jegyeket, ami mai árfolyamon 160 dollárt, azaz 50 ezer forintot jelent, a helyszínen pedig 24 dolláros (ma 210 dollár, azaz 66 ezer forintos) jegyeket árultak volna, végül azonban ingyen tódult be a tömeg - szinte megállíthatatlanul.

Fotókon a legendás Woodstock fesztivál

Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg: nézegess képeket, és olvass érdekességeket az 57 évvel ezelőtt megrendezett buliról, mely eredetileg a Woodstocki Zenei és Művészeti Vásár néven futott:

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