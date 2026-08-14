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Újabb területen csaptak fel a lángok Horvátországban

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láng

Újabb területen csaptak fel a lángok Horvátországban

55 perce
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Újabb térségben csaptak fel a lángok Horvátországban az Omiš környékén pusztító erdőtűz után. Zadar közelében is tűz keletkezett, amelyhez tűzoltóegységeket riasztottak.
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lángzadarzáraomištűzerdőtűzHorvátország

A Zadar (Zára) térségében keletkezett újabb erdőtűzhöz tűzoltókat riasztottak. Közben Pelješacon még napokig ellenőrzik a több mint húsz kilométeres tűzterületet.

Zadar közelében újabb erdőtűz keletkezett Horvátországban. A tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, Pelješacon pedig tovább őrzik a tűzterületet.
Zadar közelében újabb erdőtűz keletkezett Horvátországban. A tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, Pelješacon pedig tovább őrzik a tűzterületet( Az AFP 2026. augusztus 14-én készült felvételén az Omiš közelében pusztító erdőtűzben kiégett házak láthatók)
Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Zadar környékén is felcsaptak a lángok

A Pelješac-félszigeten pusztító erdőtüzet nagyrészt sikerült megfékezni. A horvát hatóságok szerint a károk pontos mértékét csak a teljes terület átvizsgálása után lehet megállapítani. A tűzoltók még napokig ellenőrzik a több mint húsz kilométer hosszú tűzterületet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását – írta meg a 24sata.hr hírportál.

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Halálos áldozata lett a dél-horvátországi erdőtűznek: a rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. Omis térségében csütörtök este csaptak fel a lángok, amelyek lakóházakat, járműveket és hajókat is elértek. Az egyik szállásán egy magyar turista több mint egy tucat alvó embert riasztott a Horvátországban tomboló erdőtűz miatt.

 

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