Újabb területen csaptak fel a lángok Horvátországban

A Zadar (Zára) térségében keletkezett újabb erdőtűzhöz tűzoltókat riasztottak. Közben Pelješacon még napokig ellenőrzik a több mint húsz kilométeres tűzterületet.

Zadar közelében újabb erdőtűz keletkezett Horvátországban. A tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, Pelješacon pedig tovább őrzik a tűzterületet( Az AFP 2026. augusztus 14-én készült felvételén az Omiš közelében pusztító erdőtűzben kiégett házak láthatók)

Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Zadar környékén is felcsaptak a lángok

A Pelješac-félszigeten pusztító erdőtüzet nagyrészt sikerült megfékezni. A horvát hatóságok szerint a károk pontos mértékét csak a teljes terület átvizsgálása után lehet megállapítani. A tűzoltók még napokig ellenőrzik a több mint húsz kilométer hosszú tűzterületet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását – írta meg a 24sata.hr hírportál.

Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett

Halálos áldozata lett a dél-horvátországi erdőtűznek: a rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. Omis térségében csütörtök este csaptak fel a lángok, amelyek lakóházakat, járműveket és hajókat is elértek. Az egyik szállásán egy magyar turista több mint egy tucat alvó embert riasztott a Horvátországban tomboló erdőtűz miatt.