700 méterre a zágrábi pályaudvartól siklott ki a gyorsvonat: 153 vesztette életét a szerencsétlenségben

Pontosan 52 évvel ezelőtt, 1974. augusztus 30-án szörnyű tömegszerencsétlenség rázta meg az akkori Jugoszláviát. A zágrábi vonatkatasztrófa összesen 153 életet követelt. Ami ennél is megrázóbb: az áldozatok közül 41-et nem sikerült azonosítani a balesetet követően, így őket egy közös tömegsírba temették el a zágrábi Mirogoj temetőben. Ez volt nem csak a térség, de Európa egyik legtöbb áldozatot követelő vonatkatasztrófája.

153 ember vesztette életét a nagyjából 400 utasból a zágrábi vonatkatasztrófa során, köztük gyermekek is

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Zágrábi vonatkatasztrófa: százzal száguldott át az állomásokon a szerelvény

A Zágráb–Belgrád-vasútvonalon Belgrádból Dortmundba tartó nemzetközi gyorsvonat a főpályaudvaron lévő peronoktól mintegy 719 méternyire balesetezett: mind a kilenc vasúti szerelvény kisiklott. A járaton javarészt németországi vendégmunkások és családjaik utaztak, sokan gyermekekkel, összesen nagyjából 400-an. A New York Times korabeli cikke "a legszörnyűbb balesetként" emlegeti az eseményeket, amelyek a jugoszláv vasúton történtek. A beszámoló egy szemtanút is idéz, aki arról beszélt: "szörnyű volt látni az összezúzott vonatkocsikat szétszórva mindenütt".

Már a korabeli nemzetközi sajtó is az egyik legszörnyűbb vonatbalesetként számolt be a történtekről

Fotó: YouTube

A hatóságok később átfogó vizsgálatot rendeltek el, majd pedig vádat emeltek a mozdonyvezető és segédje ellen. Előbbi 15, utóbbi 8 évet kapott. Mint kiderült: nem csak a zágrábi pályaudvar előtt nem lassítottak időben, de korábban több állomáson is az előírt negyven kilométeres óránkénti sebesség többszörösével, lassítás nélkül, 104 km/órás sebességgel száguldottak át. A két vasúti munkás arról számolt be: rettenetesen kimerültek voltak. A balesetet megelőző hónapban bő 300 órát dolgoztak, közvetlenül a tragédia előtt 52-t, így a végkimerülés határán lehettek.

A gyorsvonatot húzó mozdony nem sérült meg a baleset során. Jelenleg a Horvát Vasútmúzeumban van kiállítva, míg a 41 névtelen áldozat sírjára közös emlékművet emeltek.

A történelem legsúlyosabb vonatkatasztrófája

A történelem legsúlyosabb vonatkatasztrófája 2004. december 26-án történt Srí Lankán. A cunami okozta vonatbalesetben nagyjából 1700 ember vesztette életét, amikor az Indiai-óceáni földrengést követő szökőár elérte a tömött, tengerparti vasútvonalon haladó Szamudradevi (A tenger királynője) vonatot.