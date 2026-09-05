Betelt a pohár a rossz térerő miatt – a mobiltoronyhoz kötöztek egy szerelőt

Kábelekkel kötözték egy mobiltoronyhoz a hálózati hibát javítani érkező szerelőt egy indiai faluban. A helyiek az akadozó 5G-szolgáltatás miatt háborodtak fel – írja a Metro a Times of India cikke alapján. A szerelő kikötözéséről videó is készült, ami rögtön terjedni kezdett a közösségi média felületein.

A rossz 5G miatt dühös falubeliek a mobiltoronyhoz kötözték a javítani érkező szerelőt Indiában. A férfit elengedték, öt ember ellen eljárás indult (illusztráció)

Az eset az Uttar Prades állambeli Fatehpur térségében, Hardauli faluban történt. A helyi beszámolókban Aditya Bhan Singhként azonosított szakember azért érkezett, hogy elhárítsa a kapcsolódási problémákat.

A lakók állításuk szerint több mint két éve fizettek az 5G-ért, miközben csak bizonytalan 4G-kapcsolatot tudtak használni.

Többször is panaszt tettek, de úgy érezték, nem történt érdemi javulás.

A rossz 5G-szolgáltatás miatt megkötözték a szerelőt Indiában

A feldühödött helyiek érkezésekor kérdőre vonták a szakembert, majd a beszámoló szerint a toronyhoz kötözték. Állítólag azzal fenyegették, hogy addig nem engedik el, amíg a szolgáltató illetékesei meg nem oldják a problémát. A férfit végül rövid időn belül szabadon engedték.

A férfi megkötözéséről készült videó széles körben elterjedt az interneten, ezután jelentették az ügyet a rendőrségnek. A beszámoló szerint öt ember ellen indult eljárás személyi szabadság megsértése és közrendzavarás miatt.

Abhimanyu Manglik, Fatehpur rendőri vezetője megerősítette: a vita a mobilkapcsolat minősége körül alakult ki. A falubeliek arra panaszkodtak, hogy a helyben működő mobiltorony ellenére közel két éve akadozik a szolgáltatás.

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