„Túlélésért dolgozom” – biztonsági kamera buktatta le a 81 éves férfit, aki beteg felesége miatt cipel nehéz csomagokat a tűző napon

Könnyfakasztó és egyben végtelenül dühítő történet rázta meg az internet népét: egy reszketeg, 81 éves bácsi kénytelen nehéz bőröndöket cipelni a tűző napon, mert csak így tudja kifizetni imádott, rákbeteg felesége méregdrága orvosi számláit.

81 évesen is dolgozik a férfi: dögnehéz táskákat cipel, hogy kifizesse rákos felesége számláit

81 évesen is dolgozik a férfi: dögnehéz táskákat cipel, hogy kifizesse rákos felesége számláit

A Texasban élő Donald Johnson történetére teljesen véletlenül derült fény, miután az idős úr egy elveszett repülőtéri poggyászt kézbesített egy Erin Howell nevű nő otthonához. A döbbent és megrendült szemtanú a biztonsági kameráján keresztül nézte végig, ahogy az aggastyán korú férfi emberfeletti küzdelemmel, lépésről lépésre, teljesen kimerülve vonszolja fel a nehéz csomagot a meredek lépcsőn. Erin szíve azonnal megszakadt a látványtól, rohant, hogy segítsen, és ekkor tudta meg a szomorú igazságot.

„Túlélésért dolgozom, nem jókedvemből”

Donald zokogva vallotta be a nőnek, hogy már három éve ebből él, és elképesztő módon több mint 320 ezer kilométert hajtott bele a végletekig elhasznált, megbízhatatlan autójába. Szívbe markoló szavaitól minden jóérzésű embernek elcsuklik a hangja:

„Ez az egyetlen munkahely, ahová egyáltalán felvettek engem ennyi idősen” – mondta könnyek között az idős férfi.

A háttérben pedig a legszörnyűbb családi dráma húzódik. Donald nem azért robotol éjjel-nappal, mert unatkozik a nyugdíjas éveiben: szeretett felesége, Josephine, akivel már 57 éve élnek jóban-rosszban, jelenleg is az életéért küzd a rák ellen. Az amerikai egészségügy kíméletlen valósága miatt a folyamatos kezelések, a csillagászati összegű kórházi számlák és a méregdrága gyógyszerek teljesen felemésztették a házaspár minden megtakarítását. Az idős férfinak a felesége betegágya mellett kellene ülnie, ehelyett dögnehéz táskákat emelget az utcán, hogy egyáltalán életben tartsa a szerelmét.

Összefogott a net népe a büszke férjért

A megrendült szomszéd azonnal akcióba lépett, és elindított egy online gyűjtést, hogy megmentsék a családot a teljes anyagi és fizikai összeomlástól. A célként kitűzött 150 ezer dollárból (közel 53 millió forint) pár nap alatt már több mint 125 ezer dollár (kb. 44 millió forint) össze is gyűlt.