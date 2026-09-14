88 emberrel a fedélzetén zuhant le a Boeing 737-es, senki sem élte túl a katasztrófát: hét gyermek is meghalt a becsapódás után

Pontosan 18 évvel ezelőtt, 2008. szeptember 14-én történt a repüléstörténet legsúlyosabb, Boeing 737-500-as gépét érintő tragédiája. Az Aeroflot 821-es járata 82 utassal és hatfős legénységgel indult Moszkvából és tartott Permbe, az úti cél elérése előtt azonban nem sokkal, helyi idő szerint hajnal 5:10-kor a földbe csapódott. Senki sem élte túl a légikatasztrófát. A gép darabjai beterítették a becsapódás körzetét, mely egy időre a transzszibériai expressz vonalát is megbénította. A repülőn ülőknek esélyük sem volt.

Szétszóródtak az Aeroflot 821-es járatának roncsai a becsódást követően: esélye sem volt a túlélésre a 82 utasnak és a hatfős legénységnek

Fotó: KIRILL KUDRYAVSTSEV / AFP

7 gyermek is meghalt az Aeroflot 821-es járatának katasztrófájában

Az áldozatok közt hét gyermek is volt. Egyes jelentések egy csecsemőről is beszámoltak, és noha más beszámolók szerint az utasok közül hárman végül nem érték el a tragikus sorsú járatot, ez sajnos nem bizonyult igaznak.

Miért zuhant le az Aeroflot 821-es járata?

Noha egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy a gép meredek, 30-40 fokos szögben csapódott be, mialatt a hajtómű is lángolt, a vizsgálat végül kimutatta: a gép az utolsó pillanatig megfelelően működött, a tragédiát pedig alapvetően az okozta, hogy a legénység elvesztette a térbeli tájékozódási képességét, miközben már landolni készültek Permben. Emellett noha az Aeroflot-Nord azt állította, a legjobb emberei vezették a gépet, később kiderült: ez sem volt teljesen igaz. Noha a kapitány, Rodion Mikhailovich Medvedev 3689 órát repült, kapitányként csak 452 órát töltött a levegőben. Az elsőtiszt 8713 órát repült, azonban alig volt tapasztalata Boeing gépekkel: 737-essel csupán 219 órát repült. Mindketten elsősorban Tupolev Tu-134 és Antonov An-2 gépeket vittek, így a számukra viszonylag ismeretlen gép is hozzájárult a katasztrófához.

Emellett a repülő gázkarjával is jó ideje probléma volt, így a jobb és bal oldalt gyakorlatilag külön kellett irányítani, ami további kihívást jelentett a bizonyos értelemben tapasztalatlan, ráadásul fáradt, nem kellően kipihent legénység számára.

Ez volt a legsúlyosabb légikatasztrófa, amiben egy Boeing 737-500-as volt érintett

Fotó: KIRILL KUDRYAVSTSEV / AFP