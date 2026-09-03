Világszerte leállt a ChatGPT, a Grok és a Claude

Ha nem működnek nálad az AI chatbotok, nem vagy egyedül: a Claude, a ChatGPT/Codex és a Grok esetében világszerte leállást tapasztal sok felhasználó – írja a 9to5mac.

Leállt a ChatGPT és több AI chatbot - Illusztráció

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A probléma a ChatGPT-t weben, mobilon és asztali gépen is érinti.

„Nem sikerült kapcsolódni – Újrapróbálkozás” üzenet fogadja a felhasználókat, ám az újratöltésre kattintva sem történik javulás.

Úgy tűnik, a Claude is ugyanezt a leállást tapasztalja. A SpaceXAI is megerősítette, hogy a Grok szolgáltatási problémával küzd.

A leállás akkor érkezett, amikor a pletykák szerint az OpenAI már ma bejelentheti következő nagy modelljének, az Astra-nak a megjelenését. Az új modellben az OpenAI modellek GPT-5.6-ról GPT-6-ra frissülhetnek.

Frissítés: A ChatGPT és a Claude 17:45-re több felhasználónak is újra működni kezdett, azonban a Grok még mindig hibát jelez: „A Grok szolgáltatással problémák vannak. Dolgozunk a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán”.

Kiderült: az internetezők fele fordult már az AI-hoz egészségügyi kérdésben

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