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airbnb

Ez a világ egyik legkülönlegesebb Airbnb-je: meglepő dolog jár a szállás mellé

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Nemcsak egy apartmant, hanem egy működő könyvesboltot is kapnak a vendégek egy különleges skóciai Airbnb-n.
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airbnbthe open bookkülönleges

A könyvek szerelmesei néhány hétre maguk mögött hagyhatják a hétköznapokat, és egy valódi használtkönyvesboltot vezethetnek egy különleges skóciai Airbnb-ben – írja a Dexerto.

Airbnb
Egy egész könyvesboltot bíznak a vendégekre egy skóciai Airbnb-ben, ahol nemcsak megszállhatnak, hanem árulhatják is a könyveket.
Fotó: Flickr

A Wigtownban működő The Open Book ugyanis nem egyszerűen könyvesboltnak berendezett szállás: 

a vendégek az üzlet feletti apartmanban laknak, miközben a shop működtetését is rájuk bízzák.

A vendégek kinyithatják a boltot, fogadhatják a vásárlókat, átrendezhetik a polcokat, meghatározhatják az árakat, és még a nyitvatartást is saját belátásuk szerint alakíthatják. Ha kedvük tartja, rendezvényeket is szervezhetnek: korábban volt már kvíz, író-olvasó találkozó, karaoke, kincskeresés és borkóstoló is. A bolt körülbelül 12–15 fős közönség befogadására alkalmas.

Már most alig van szabad időpont

A vendégek természetesen nem a könyvek között alszanak: a bolt felett külön, önellátó apartman található. A szállás éjszakánként 175 fontba kerül (mintegy 74 ezer forintba), és az Airbnb-n lehet lefoglalni, ám a különleges lehetőségre óriási a kereslet. 

A következő két évre már szinte teljesen betelt a naptár.

A The Open Book 2014-ben indult, eredetileg művészek, írók és zenészek kreatív projektjeinek adott helyet. Azóta a Wigtown Festival Company bevételi forrásává vált, és évente mintegy 10 ezer fonttal járul hozzá a szervezet jótékonysági munkájához.

Nem minden Airbnb-élmény ennyire kellemes: egy brit házaspár madridi szállásán rejtett kamera figyelte az ágyat. Az Airbnb teljes visszatérítést adott a vendégeknek, és vizsgálatot indított az ügyben.

 

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