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mentő

Mentő és mentőhelikoptert rohant az Aldihoz: életét vesztette egy vásárló

48 perce
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Tragédia történt egy brit Aldi üzletnél: egy 70-es éveiben járó nő válságos állapotban lett rosszul, és hiába küzdöttek érte a mentők, már nem tudták megmenteni az életét. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a rendőrség szerint azonban nincs jele annak, hogy bárki más érintett lett volna a halálesetben.
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mentőmentőhelikopterhalál

Kitört a pánik, miután egy 70-es éveiben járó nő hirtelen, minden előzmény nélkül összeesett egy Aldi üzletnél. Szemtanúk szerint az esetet követően több mentő és mentőhelikopter is a helyszínre sietett, defibrillátorral is megpróbálták újraéleszteni őt azonban minden erőszefítésük ellenére az idős nőt még a helyszínen halottnak nyilvánították.

Tragédia az Aldiban: életét vesztette egy vásárló.
Tragédia az Aldiban: életét vesztette egy vásárló Fotó: Unsplash (illusztráció)

 

Tragédia az Aldiban: életét vesztette egy vásárló

A tragédia szeptember 4-én délután három körül történt az angliai Worcesterben hivatalos információk szerint egy "egészségügyi epizódot" követően: 

Tegnap délután, körülbelül 15 óra 15 perckor kaptunk bejelentést egy, a worcesteri Bath Roadon található Aldiban tartózkodó nő miatt, akinek a hogyléte aggodalomra adott okot. A rendőrök a helyszínre érkeztek, ám a sürgősségi szolgálatok minden erőfeszítése ellenére a 70-es éveiben járó nőt sajnos a helyszínen halottnak nyilvánították. A halálesetet nem kezeljük gyanús körülményként, és nincs jele annak, hogy harmadik fél érintett lenne

 - közölte a helyi rendőrség, míg az Aldi szóvivője közölte, mélységesen elszomorította őket a vásárló tragikus halála, és hozzátette: 

Gondolataink a családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban

 - idézte az üzletet a DailyStar.

 

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