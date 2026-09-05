Mentő és mentőhelikoptert rohant az Aldihoz: életét vesztette egy vásárló

Kitört a pánik, miután egy 70-es éveiben járó nő hirtelen, minden előzmény nélkül összeesett egy Aldi üzletnél. Szemtanúk szerint az esetet követően több mentő és mentőhelikopter is a helyszínre sietett, defibrillátorral is megpróbálták újraéleszteni őt azonban minden erőszefítésük ellenére az idős nőt még a helyszínen halottnak nyilvánították.

Tragédia az Aldiban: életét vesztette egy vásárló Fotó: Unsplash (illusztráció)

Tragédia az Aldiban: életét vesztette egy vásárló

A tragédia szeptember 4-én délután három körül történt az angliai Worcesterben hivatalos információk szerint egy "egészségügyi epizódot" követően:

Tegnap délután, körülbelül 15 óra 15 perckor kaptunk bejelentést egy, a worcesteri Bath Roadon található Aldiban tartózkodó nő miatt, akinek a hogyléte aggodalomra adott okot. A rendőrök a helyszínre érkeztek, ám a sürgősségi szolgálatok minden erőfeszítése ellenére a 70-es éveiben járó nőt sajnos a helyszínen halottnak nyilvánították. A halálesetet nem kezeljük gyanús körülményként, és nincs jele annak, hogy harmadik fél érintett lenne

- közölte a helyi rendőrség, míg az Aldi szóvivője közölte, mélységesen elszomorította őket a vásárló tragikus halála, és hozzátette:

Gondolataink a családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban

- idézte az üzletet a DailyStar.