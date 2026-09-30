Véres támadás történt az Aldi parkolójában – részletek

A rendőröket nem sokkal hajnali 5 óra előtt riasztották a Manchester Roadon található Aldi parkolójához. A feltételezett támadásban egy férfi az arcán sérült meg és vérzett.

Rendőrségi sátrat állítottak fel az Aldi mellett, egy férfi kórházba került.

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Órákra lezárták az Aldi környékét a hajnali támadás után

A mentők a sérültet kórházba szállították. Állapotáról és sérüléseinek pontos súlyosságáról nem közöltek részleteket.

A rendőrség sátrat állított fel a parkoló mellett, a helyszínelők pedig több órán keresztül dolgoztak a területen. Az Aldi közelében található Esso benzinkút és a Raikes Lane környékének egy részét kordonnal zárták le.

A Greater Manchester-i rendőrség közölte, hogy az ügyben folytatódik a nyomozás. Gyanúsítottat egyelőre nem fogtak el.