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Aldi

Véres támadás történt az Aldi parkolójában – részletek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Kórházba szállítottak egy férfit, miután hajnalban megtámadták egy Aldi áruház közelében az angliai Boltonban. A rendőrség lezárta és órákon keresztül vizsgálta a területet, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.
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Alditámadáskórház

A rendőröket nem sokkal hajnali 5 óra előtt riasztották a Manchester Roadon található Aldi parkolójához. A feltételezett támadásban egy férfi az arcán sérült meg és vérzett.

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Rendőrségi sátrat állítottak fel az Aldi mellett, egy férfi kórházba került.
Fotó: Unsplash

Órákra lezárták az Aldi környékét a hajnali támadás után

A mentők a sérültet kórházba szállították. Állapotáról és sérüléseinek pontos súlyosságáról nem közöltek részleteket.

A rendőrség sátrat állított fel a parkoló mellett, a helyszínelők pedig több órán keresztül dolgoztak a területen. Az Aldi közelében található Esso benzinkút és a Raikes Lane környékének egy részét kordonnal zárták le.

A Greater Manchester-i rendőrség közölte, hogy az ügyben folytatódik a nyomozás. Gyanúsítottat egyelőre nem fogtak el.

 

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