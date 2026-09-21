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aligátor

Hihetetlen küzdelem: saját kezével szabadult ki az aligátor fogai közül a férfi

44 perce
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Egy átlagos horgászás gyorsan drámai fordulatot vett. Egy férfi majdnem aligátor vacsora lett, csupán gyors reakciójának köszönheti életét.
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aligátortámadásvadállat

Egy idős férfi legyőzött aligátort, ami kiugrott vízből és megtámadta. Elmondása szerint egy horgászbottal megszúrta az állat szemét, hogy kiszabaduljon állkapcsai közül.

Kis híján aligátor vacsora lett a horgászó férfiból
Kis híján aligátor vacsora lett a horgászó férfiból. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kis híján aligátor vacsora lett a horgászó férfiból

A 71 éves James Grayson McMickent a vadállat a vízbe húzta egy éjszakai horgászat során otthona közelében. Az egykori aligátorvadász azonban tudta mit kell tenni: a hüvelykujját az állat egyik szemébe nyomta, a másikat pedig a horgászbotjával szúrta, hogy elüldözze. Szerencséjére az aligátor feladta a küzdelmet és elúszott.

Mindig azt hallottam, hogy ha nincs más választásod, akkor szúrd a szemüket, és ez az, ami végül leszedte rólam.

- mondta a férfi.

Beleszúrtam a hüvelykujjamat az egyik szemébe, aztán fogtam azt a horgászbotot, és beleszúrtam a másik szemébe, és csak szúrtam, szúrtam, szúrtam. Egy örökkévalóságnak tűnt, de nem volt olyan hosszú. Végül elmenekült.

James, aki egy csatornában horgászott a floridai háza közelében, elmondta, hogy a bulldogja segítségével próbált meg felállni, de amikor hazaért, elájult a kimerültségtől. Kórházba szállították, ahol öltéseket és kapcsokat kapott a mély harapás okozta sebek összefogására.

Soha nem jutottam volna el messzire kúszva, ezért odahívtam a kutyámat. Ott állt, és hagyta, hogy felkapaszkodjak a hátára, addig míg felálltam.

A férfi láttán a kórház összes ápolója összegyűlt, akik mindent megtettek érte. Szerencsére most már otthon lábadozik, és fizikoterápiára jár, hogy felépüljön a sérüléseiből. Reméli, hogy hamarosan újra horgászni tud, de azt mondja, mostantól jobban odafigyel majd arra, hogyan közelíti meg a víz szélét éjszaka.

A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság közölte, hogy az aligátor felkutatására irányuló erőfeszítések még folyamatban vannak - írta a Daily Star.

 

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