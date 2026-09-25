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kutatás

Meglepő fordulat az alkoholfogyasztásban: ez a korosztály kezdett el kevesebbet inni

1 órája
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A koronavírus-járvány kezdete óta először csökkent az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban. A fiatalabb generációk egyre kevesebbet isznak, az 50–64 évesek körében azonban több mint harmadával nőtt a nagyivás 2018 óta.
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kutatáskoronavírus járvány

Az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent kutatás 114 352 amerikai felnőtt válaszait elemezte 2018 és 2024 között. Az eredmények szerint 2022 és 2024 között közel 2 százalékkal csökkent azok aránya, akik fogyasztottak alkoholt, a nagyivás pedig több mint 8 százalékkal esett vissza.

alkohol
Letették a fiatalok az alkoholt  Fotó: Pixabay

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Ez az első igazolt országos csökkenés a koronavírus-járvány kezdete óta. Az alkoholfogyasztás ugyanakkor még mindig meghaladja a pandémia előtti szintet, és az egyes korosztályok között jelentős különbségek mutatkoznak.

A legnagyobb változást a Z generációnál mérték: 

körükben 2022 és 2024 között több mint 5 százalékkal csökkent az alkoholt fogyasztók aránya. 

A nagyivást a millenniumi generáció tagjai fogták vissza a leginkább, náluk 17 százalékos visszaesést regisztráltak.

A kutatás nem vizsgálta, pontosan miért isznak kevesebbet a fiatalabbak. A lehetséges magyarázatok között szerepelhetnek az alkohollal kapcsolatos társadalmi normák változásai, valamint az is, hogy egyesek más tudatmódosító szerekkel, például kannabisszal helyettesíthetik az italt.

Brian P. Lee, a kutatás vezető szerzője szerint az ivás társas szokás, ezért néhány ember döntése idővel egy teljes baráti kör viselkedését megváltoztathatja. Ha egy közösségben többen kezdenek kevesebbet inni, az dominóhatást válthat ki.

A kedvező országos tendencia azonban komoly problémát takar az idősebb korosztályban. Az 50–64 évesek alkoholfogyasztása 2018 és 2024 között közel 4 százalékkal, a nagyivás gyakorisága pedig több mint 36 százalékkal emelkedett.

Ez azért különösen aggasztó, mert az életkor előrehaladtával nő az alkoholhoz köthető májbetegségek, daganatok és szív-érrendszeri problémák kockázata. Az idősebbek ugyanannyi alkohol elfogyasztása mellett is nagyobb eséllyel szenvedhetnek egészségkárosodást, mint a fiatalabb felnőttek.

A férfiaknál 2,4, a nőknél 1,1 százalékkal csökkent az alkoholt fogyasztók aránya. A nagyivás terén viszont a nők mutatták a nagyobb javulást: náluk 9 százalékos, a férfiaknál 7,7 százalékos visszaesést mértek.

A vizsgálatban a férfiaknál legalább napi öt vagy heti tizenöt, a nőknél legalább napi négy vagy heti nyolc ital elfogyasztását tekintették nagyivásnak. A kutatók szerint az eltérő korosztályi tendenciák miatt a megelőzési és kezelési programokat is célzottabban kellene kialakítani.

 

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