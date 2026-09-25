Meglepő fordulat az alkoholfogyasztásban: ez a korosztály kezdett el kevesebbet inni

Az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent kutatás 114 352 amerikai felnőtt válaszait elemezte 2018 és 2024 között. Az eredmények szerint 2022 és 2024 között közel 2 százalékkal csökkent azok aránya, akik fogyasztottak alkoholt, a nagyivás pedig több mint 8 százalékkal esett vissza.

Letették a fiatalok az alkoholt Fotó: Pixabay

Új trend hódít a fiataloknál, egyre többen mondanak nemet az alkoholra

Ez az első igazolt országos csökkenés a koronavírus-járvány kezdete óta. Az alkoholfogyasztás ugyanakkor még mindig meghaladja a pandémia előtti szintet, és az egyes korosztályok között jelentős különbségek mutatkoznak.

A legnagyobb változást a Z generációnál mérték:

körükben 2022 és 2024 között több mint 5 százalékkal csökkent az alkoholt fogyasztók aránya.

A nagyivást a millenniumi generáció tagjai fogták vissza a leginkább, náluk 17 százalékos visszaesést regisztráltak.

A kutatás nem vizsgálta, pontosan miért isznak kevesebbet a fiatalabbak. A lehetséges magyarázatok között szerepelhetnek az alkohollal kapcsolatos társadalmi normák változásai, valamint az is, hogy egyesek más tudatmódosító szerekkel, például kannabisszal helyettesíthetik az italt.

Brian P. Lee, a kutatás vezető szerzője szerint az ivás társas szokás, ezért néhány ember döntése idővel egy teljes baráti kör viselkedését megváltoztathatja. Ha egy közösségben többen kezdenek kevesebbet inni, az dominóhatást válthat ki.

A kedvező országos tendencia azonban komoly problémát takar az idősebb korosztályban. Az 50–64 évesek alkoholfogyasztása 2018 és 2024 között közel 4 százalékkal, a nagyivás gyakorisága pedig több mint 36 százalékkal emelkedett.

Ez azért különösen aggasztó, mert az életkor előrehaladtával nő az alkoholhoz köthető májbetegségek, daganatok és szív-érrendszeri problémák kockázata. Az idősebbek ugyanannyi alkohol elfogyasztása mellett is nagyobb eséllyel szenvedhetnek egészségkárosodást, mint a fiatalabb felnőttek.

A férfiaknál 2,4, a nőknél 1,1 százalékkal csökkent az alkoholt fogyasztók aránya. A nagyivás terén viszont a nők mutatták a nagyobb javulást: náluk 9 százalékos, a férfiaknál 7,7 százalékos visszaesést mértek.