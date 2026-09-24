70 alpaka vonult le a svájci hegyi legelőkről, lenyűgöző fotók készültek – galéria

Minden ősszel elérkezik az alpabzug, vagyis az alpaka-nyájak hagyományos lehajtásának ideje Svájcban. A gazdák ilyenkor a hegyi legelőkről a völgyi istállókba terelik az állataikat, mielőtt beköszönt a hidegebb idő.

Így vonult le a hegyi legelőkről a különleges alpaka-nyáj

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Kiental feletti Griesalp környékén idén körülbelül 70 alpakát tereltek le a völgybe. Az állatokat ezt követően teherautóval szállították tovább téli farmjukra, amely a Berni-felvidéken, Spiez közelében, Aeschiben található. A különleges őszi vonulásról látványos képek készültek.