70 alpaka vonult le a svájci hegyi legelőkről, lenyűgöző fotók készültek – galéria

Látványos őszi hagyomány keretében terelték le a svájci hegyi legelőkről az alpakákat a völgybe. Az alpabzug során mintegy 70 alpaka indult el a Kiental feletti Griesalp környékéről, hogy a telet már a völgyi farmon töltsék.
Minden ősszel elérkezik az alpabzug, vagyis az alpaka-nyájak hagyományos lehajtásának ideje Svájcban. A gazdák ilyenkor a hegyi legelőkről a völgyi istállókba terelik az állataikat, mielőtt beköszönt a hidegebb idő.
A Kiental feletti Griesalp környékén idén körülbelül 70 alpakát tereltek le a völgybe. Az állatokat ezt követően teherautóval szállították tovább téli farmjukra, amely a Berni-felvidéken, Spiez közelében, Aeschiben található. A különleges őszi vonulásról látványos képek készültek.
Galéria: Svájci hegyi alpakaterelgetés – képekben
Fotó: AFP
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A 2000-es évek eleje óta tenyésztik a állatokat a svájci hegyekben
Hatalmas szenzációt keltett Peruban az alpaka, aki taxival jár dolgozni
Panchita, az alpaka minden nap taxival jár a perui Marriott Hotelbe és vissza. Feladata a hotelben az, hogy üdvözölje a vendégeket, a turisták pedig mindig megdöbbennek, amikor megpillantják őt.
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