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alpaka

70 alpaka vonult le a svájci hegyi legelőkről, lenyűgöző fotók készültek – galéria

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Látványos őszi hagyomány keretében terelték le a svájci hegyi legelőkről az alpakákat a völgybe. Az alpabzug során mintegy 70 alpaka indult el a Kiental feletti Griesalp környékéről, hogy a telet már a völgyi farmon töltsék.
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alpakalegelőSvájc

Minden ősszel elérkezik az alpabzug, vagyis az alpaka-nyájak hagyományos lehajtásának ideje Svájcban. A gazdák ilyenkor a hegyi legelőkről a völgyi istállókba terelik az állataikat, mielőtt beköszönt a hidegebb idő.

Alpacas (Lama pacos) of breeders Arnold and Toni Luginbuehl family and Uli Lippl are being moved to the valley at sunrise during the traditional "alpabzug" in German or "desalpe" in French, a Swiss festival to mark herds coming in from mountain pastures, in Griesalp aera above Kiental on September 22, 2026. Around seventy alpacas were herded down to the valley before being loaded onto a livestock truck and transported to their winter farm located in Aeschi near Spiez, in the Swiss Bernese Oberland. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP), alpaka
Így vonult le a hegyi legelőkről a különleges alpaka-nyáj
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Kiental feletti Griesalp környékén idén körülbelül 70 alpakát tereltek le a völgybe. Az állatokat ezt követően teherautóval szállították tovább téli farmjukra, amely a Berni-felvidéken, Spiez közelében, Aeschiben található. A különleges őszi vonulásról látványos képek készültek.

Galéria: Svájci hegyi alpakaterelgetés – képekben
Fotó: AFP
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A 2000-es évek eleje óta tenyésztik a állatokat a svájci hegyekben

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