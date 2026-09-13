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alvás

Nehezen alszol el és egész éjjel forgolódsz? Ez a 8 étel segíthet a pihentetőbb alvásban

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Ha este nehezen alszol el, nemcsak az esti rutinodon érdemes változtatnod, hanem arra is figyelhetsz, mi kerül a tányérodra. Az alvást segítő ételek között több olyan hétköznapi alapanyag is megtalálható, amely fontos tápanyagokat, például magnéziumot, B-vitaminokat, triptofánt vagy melatonint tartalmaz.
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alvásegészséges étrendtippek-tanácsok

A dietetikusok szerint ezek az élelmiszerek részei lehetnek egy olyan étrendnek, amely támogatja a pihentetőbb alvást. Többségük ráadásul egyszerűen beilleszthető a vacsorába vagy akár egy könnyű esti harapnivalóba – írja a Real Simple.

Photo of sleeping young woman lying in bed with eyes closed, alvás
Eláruljuk, melyik 8 étel segíthet a jobb alvásban
Fotó: Shutterstock

Ezeket az ételeket érdemes kipróbálnod, ha jól szeretnél aludni

1. Paradicsom

A paradicsom nemcsak káliumban, C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag, hanem természetes melatoninforrás is. A főtt és konzerv paradicsom emellett likopint és más karotinoidokat is tartalmaz. Fogyaszthatod salátában, levesben, tésztához vagy szendvicsben, de egy könnyű esti snack része is lehet.

Érdemes paradicsomot fogyasztani, ha pihenésre vágysz
Fotó: Pixabay

2. Meggy

A savanykás meggy természetes melatonin-, triptofán- és magnéziumforrás, emellett antioxidánsokat is tartalmaz. A dietetikusok szerint egy kis pohár cukrozatlan meggylé lefekvés előtt támogathatja a pihentetőbb alvást. A meggyet önmagában vagy joghurthoz adva is fogyaszthatod.

meggy
A meggy is segít, hogy jól aludj
Fotó: Pixabay

3. Diófélék és magvak

A diófélék és magvak több, az alvás szempontjából fontos tápanyagot is tartalmaznak. Ilyen például a triptofán, a B6-vitamin, a folát, a magnézium, a kalcium, a vas és a cink. A chia-, len- és kendermag, valamint a dió antioxidánsokat is biztosít. Egy kisebb adag önmagában, joghurtba vagy akár zabkásába keverve is jó választás lehet.

dió, mogyoró, magvak
A diófélék alvás szempontjából fontos tápanyagokat tartalmaznak
Fotó: Pixabay

4. Pulykahús

A pulyka az egyik ismert triptofánforrás. Ez az aminosav részt vesz az alváshoz kapcsolódó hormonok előállításában. Ha este megéhezel, néhány szelet pulykahúst teljes kiőrlésű keksszel vagy egy kevés sajttal is párosíthatsz.

étel, pulyka, szendvics, kenyér, sajt
A pulykahús ismert triptofánforrás
Fotó: Pixabay

5. Kiwi

A kiwi rostokat, valamint C- és E-vitamint is tartalmaz, és a dietetikusok szerint az elalvást és az alvás fenntartását is támogathatja. Este önmagában is könnyű harapnivaló, de görög joghurttal és néhány szem dióval is fogyaszthatod.

A kiwi nem csak az elalvást segíti, de az alvás fenntartását is
Fotó: Pixabay

6. Sötétzöld leveles zöldségek

A spenót, a kelkáposzta, a mángold és más sötétzöld leveles zöldségek triptofánt és a szerotonin előállításához szükséges B-vitaminokat is tartalmaznak. Emellett magnézium, kalcium, vas és cink is található bennük. Vacsorához salátaként, levesben, tésztában vagy akár önmagukban is fogyaszthatod őket.

étel, spenót, leves
Tudtad, hogy a sötétzüld leveles zöldségek is segítenek az alvásban?
Fotó: Pixabay

7. Főtt tojás

A tojás jó triptofánforrás, emellett többféle B-vitamint is tartalmaz. Ezek a szervezetben többek között a GABA és a szerotonin előállításában játszanak szerepet, amelyek az alvás támogatásához is kapcsolódnak. A főtt tojást vacsorához, salátához vagy egy könnyű esti étkezéshez is hozzáadhatod.

étel, főtt tojás, kenyér
A főtt tojás is legyen a könnyű esti étkezés része!
Fotó: Pixabay

8. Edamame

Az edamame, vagyis a zsenge szójabab azoknak is jó választás lehet, akik növényi eredetű élelmiszerből szeretnének triptofánhoz jutni. A szójabab B-vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint antioxidáns izoflavonokat is tartalmaz. Párolva önmagában is fogyaszthatod, de levesekhez és wokos ételekhez is jól illik. Egy kisebb adag könnyű esti harapnivalóként is megállja a helyét.

étel, edamame, bab
A zsenge szójabab is jó választás
Fotó: Pixabay

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