Nehezen alszol el és egész éjjel forgolódsz? Ez a 8 étel segíthet a pihentetőbb alvásban

A dietetikusok szerint ezek az élelmiszerek részei lehetnek egy olyan étrendnek, amely támogatja a pihentetőbb alvást. Többségük ráadásul egyszerűen beilleszthető a vacsorába vagy akár egy könnyű esti harapnivalóba – írja a Real Simple.

Eláruljuk, melyik 8 étel segíthet a jobb alvásban

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Ezeket az ételeket érdemes kipróbálnod, ha jól szeretnél aludni

1. Paradicsom

A paradicsom nemcsak káliumban, C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag, hanem természetes melatoninforrás is. A főtt és konzerv paradicsom emellett likopint és más karotinoidokat is tartalmaz. Fogyaszthatod salátában, levesben, tésztához vagy szendvicsben, de egy könnyű esti snack része is lehet.

Érdemes paradicsomot fogyasztani, ha pihenésre vágysz

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2. Meggy

A savanykás meggy természetes melatonin-, triptofán- és magnéziumforrás, emellett antioxidánsokat is tartalmaz. A dietetikusok szerint egy kis pohár cukrozatlan meggylé lefekvés előtt támogathatja a pihentetőbb alvást. A meggyet önmagában vagy joghurthoz adva is fogyaszthatod.

A meggy is segít, hogy jól aludj

Fotó: Pixabay

3. Diófélék és magvak

A diófélék és magvak több, az alvás szempontjából fontos tápanyagot is tartalmaznak. Ilyen például a triptofán, a B6-vitamin, a folát, a magnézium, a kalcium, a vas és a cink. A chia-, len- és kendermag, valamint a dió antioxidánsokat is biztosít. Egy kisebb adag önmagában, joghurtba vagy akár zabkásába keverve is jó választás lehet.

A diófélék alvás szempontjából fontos tápanyagokat tartalmaznak

Fotó: Pixabay

4. Pulykahús

A pulyka az egyik ismert triptofánforrás. Ez az aminosav részt vesz az alváshoz kapcsolódó hormonok előállításában. Ha este megéhezel, néhány szelet pulykahúst teljes kiőrlésű keksszel vagy egy kevés sajttal is párosíthatsz.

A pulykahús ismert triptofánforrás

Fotó: Pixabay

5. Kiwi

A kiwi rostokat, valamint C- és E-vitamint is tartalmaz, és a dietetikusok szerint az elalvást és az alvás fenntartását is támogathatja. Este önmagában is könnyű harapnivaló, de görög joghurttal és néhány szem dióval is fogyaszthatod.

A kiwi nem csak az elalvást segíti, de az alvás fenntartását is

Fotó: Pixabay

6. Sötétzöld leveles zöldségek

A spenót, a kelkáposzta, a mángold és más sötétzöld leveles zöldségek triptofánt és a szerotonin előállításához szükséges B-vitaminokat is tartalmaznak. Emellett magnézium, kalcium, vas és cink is található bennük. Vacsorához salátaként, levesben, tésztában vagy akár önmagukban is fogyaszthatod őket.