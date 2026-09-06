Dráma Miamiban: autók közé csapódott és kigyulladt az Amazon teherszállító repülőgépe

Tűz és sűrű fekete füst borítja a miami repülőteret, miután egy Amazon Prime Air teherszállító repülőgép túlszaladt a kifutópályán, és több járműnek is nekicsapódott. A hatóságok azonnali teljes repülési tilalmat rendeltek el, miközben a mentőcsapatok hatalmas erőkkel lángoló roncsok között kutatnak a sérültek után.

Autók közé csapódott és kigyulladt az Amazon teherszállító repülőgépe - Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Drámai percek: járművek közé csapódott a lángoló Boeing

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) elsődleges információi szerint a Puerto Ricóból érkező, 7598-as járat számú Boeing 767-300-as típusú repülőgép helyi idő szerint délután két óra körül landolt a Miami Nemzetközi Repülőtéren. A landolást követően a gép eddig tisztázatlan okokból nem tudott megállni a gátaknál: túlfutott az átlós kifutópályán, majd a repülőtér északnyugati végénél több ott tartózkodó járműnek is teljes sebességgel nekicsapódott.

A becsapódás erejétől a teherszállító azonnal kigyulladt. A közösségi médiára feltöltött megrázó felvételeken jól látható, ahogy sűrű, fojtogató fekete füstoszlop emelkedik a repülőtér fölé.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

„Több sérült van” – több mint 60 tűzoltó küzd a helyszínen

A Miami-Dade megyei tűzoltóság megerősítette, hogy katasztrófahelyzet alakult ki a helyszínen. Amikor az első egységek megérkeztek, a repülőgépet már hatalmas lángok borították.

Több sérültet is ellátnak a helyszínen a mentősök, miután a gép autókat tarolt le.

is ellátnak a helyszínen a mentősök, miután a gép autókat tarolt le. Több mint 60 tűzoltó és speciális mentőegység dolgozik jelenleg is a lángok megfékezésén és a mentésen.

és speciális mentőegység dolgozik jelenleg is a lángok megfékezésén és a mentésen. A pontos áldozatok számáról vagy a sérülések súlyosságáról a hatóságok egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.

Megbénult Miami légiközlekedése

A baleset miatt a miami repülőtér vezetése délután három órától minden kifutópályát és gurulóutat lezárt. Az FAA által elrendelt teljes körű földi tilalom (ground stop) miatt egyetlen repülőgép sem szállhat fel vagy landolhat a légikikötőben. A FlightRadar24 repüléskövető oldal adatai szerint a Miami felé tartó járatokat sorra irányítják át más dél-floridai repülőterekre.

Az Amazon egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak, hogy kiderítsék, műszaki hiba, az időjárási körülmények vagy emberi mulasztás vezetett-e a súlyos szerencsétlenséghez.