Ragasztószalaggal kellett megfékezni egy rendbontó utast a repülőn

Egy rendbontó utas miatt kellett megszakítania útját az American Airlines Dallasból Newarkba tartó járatának csütörtök este. A 67 éves férfit utastársai fékezték meg, majd a Baltimore/Washington Nemzetközi Repülőtéren a rendőrök őrizetbe vették.

Ragasztószalaggal fékezték meg az American Airlines járatának rendbontó utasát

Fotó: YouTube

Az incidens az AA618-as járaton történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az arizonai Arthur Lundeent ragasztószalaggal rögzítették az üléséhez, a kezét pedig műanyag gyorskötözővel fogták össze.

Juan Mejia, a járat egyik utasa, aki korábban rendvédelmi területen dolgozott, az ABC-nek azt mondta, hogy az út körülbelül háromnegyedénél figyelt fel a rendbontásra. Beszámolója szerint a férfi sértegetni kezdte a légitársaság személyzetét és más utasokat, rasszista és trágár kijelentéseket tett, valamint sértően viselkedett a közelében ülő nőkkel.

Mejia és vele utazó barátja, Richard Olenick akkor avatkozott közbe, amikor állításuk szerint Lundeen fizikailag is agresszívvá vált. A két férfi lefogta az utast, és a gép leszállásáig mellette maradt.

Baltimoreban szakította meg útját az American Airlines járata

A hatóságok nem közöltek részletes tájékoztatást arról, pontosan mi történt a levegőben. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint a repülőgépet helyi idő szerint este 10 óra 15 perc körül a Baltimore/Washington Nemzetközi Repülőtérre irányították át.

A leszállást követően rendőrök szálltak fel a gépre, és őrizetbe vették Lundeent. Az American Airlines közlése szerint a férfi eltávolítása után a járat folytatta útját Newarkba.

A rendőrség rendzavarással és másodfokú testi sértéssel vádolta meg a 67 éves férfit a repülőgép fedélzetén, a BWI repülőtéren történt incidensekkel összefüggésben.

A rendőrök őrizetbe vételekor nyílt sebet vettek észre Lundeen karján, ezért mentők vizsgálták meg.