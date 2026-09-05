Ragasztószalaggal kellett megfékezni egy rendbontó utast a repülőn

Egy rendbontó utas miatt kellett megszakítania útját az American Airlines Dallasból Newarkba tartó járatának csütörtök este. A 67 éves férfit utastársai fékezték meg, majd a Baltimore/Washington Nemzetközi Repülőtéren a rendőrök őrizetbe vették.
Az incidens az AA618-as járaton történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az arizonai Arthur Lundeent ragasztószalaggal rögzítették az üléséhez, a kezét pedig műanyag gyorskötözővel fogták össze.
Juan Mejia, a járat egyik utasa, aki korábban rendvédelmi területen dolgozott, az ABC-nek azt mondta, hogy az út körülbelül háromnegyedénél figyelt fel a rendbontásra. Beszámolója szerint a férfi sértegetni kezdte a légitársaság személyzetét és más utasokat, rasszista és trágár kijelentéseket tett, valamint sértően viselkedett a közelében ülő nőkkel.
Mejia és vele utazó barátja, Richard Olenick akkor avatkozott közbe, amikor állításuk szerint Lundeen fizikailag is agresszívvá vált. A két férfi lefogta az utast, és a gép leszállásáig mellette maradt.
Baltimoreban szakította meg útját az American Airlines járata
A hatóságok nem közöltek részletes tájékoztatást arról, pontosan mi történt a levegőben. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint a repülőgépet helyi idő szerint este 10 óra 15 perc körül a Baltimore/Washington Nemzetközi Repülőtérre irányították át.
A leszállást követően rendőrök szálltak fel a gépre, és őrizetbe vették Lundeent. Az American Airlines közlése szerint a férfi eltávolítása után a járat folytatta útját Newarkba.
A rendőrség rendzavarással és másodfokú testi sértéssel vádolta meg a 67 éves férfit a repülőgép fedélzetén, a BWI repülőtéren történt incidensekkel összefüggésben.
A rendőrök őrizetbe vételekor nyílt sebet vettek észre Lundeen karján, ezért mentők vizsgálták meg.
A levegőben történt incidens körülményeit az FBI vizsgálja, az ügyben az FAA is vizsgálatot folytat. Az American Airlines közleményében hangsúlyozta, hogy utasai és munkatársai biztonságát kiemelten kezeli, és nem tolerálja az erőszakot.