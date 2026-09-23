Kis híján háború tört ki az Egyesült Államok és Kína között – most derült ki, mi történt

Néhány hónappal ezelőtt – 2026 tavaszán – majdnem háború robbant ki az Egyesült Államok és Kína között. Az amerikai hadsereg már egy kínai hajó elfogására készült a Közel-Keleten, amikor az utolsó pillanatban kiderült: az egész művelet egy hamis hírszerzési jelentésre épült – számolt be a CNN.
A jelentés szerint a kínai hajó egy nukleáris fegyverprogramhoz szükséges alkatrészeket szállított. Az amerikaiak ezért gyorsan léptek. Fegyveres katonák készültek arra, hogy átszálljanak a hajóra, miközben katonai repülőgépek is a levegőbe emelkedtek.
Amerikai–kínai konfliktus: majdnem háború robbant ki a két ország között az AI miatt
A tervezett akció előtt azonban valaki alaposabban is utánanézett a jelentésnek. Ekkor derült ki, hogy az elemző mesterséges intelligenciát használt az anyag elkészítéséhez, a chatbot pedig rosszul azonosította a hajó rakományát.
A CNN egyik forrása szerint a jelentés teljes egészében hamis volt. Úgy fogalmazott, az eset majdnem háborút indított. Egy amerikai katonai akció egy kínai hajó ellen ugyanis könnyen fegyveres összecsapássá válhatott volna a két ország között.
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