Kis híján háború tört ki az Egyesült Államok és Kína között – most derült ki, mi történt

Amerikai–kínai konfliktus: majdnem háború robbant ki a két ország között az AI miatt

A tervezett akció előtt azonban valaki alaposabban is utánanézett a jelentésnek. Ekkor derült ki, hogy az elemző mesterséges intelligenciát használt az anyag elkészítéséhez, a chatbot pedig rosszul azonosította a hajó rakományát.

A CNN egyik forrása szerint a jelentés teljes egészében hamis volt. Úgy fogalmazott, az eset majdnem háborút indított. Egy amerikai katonai akció egy kínai hajó ellen ugyanis könnyen fegyveres összecsapássá válhatott volna a két ország között.

Kínai robotporszívók miatt rettegnek Amerikában: Washington gyorsan lépett

Az Egyesült Államok újabb lépést tett a kínai technológiai vállalatok korlátozása érdekében: a Trump-adminisztráció olyan robotok importját tiltotta meg, amelyek biztonsági kockázatot jelenthetnek. A döntés a humanoid robotok mellett egyes okos eszközöket, akár robotporszívókat is érinthet.