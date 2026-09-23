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egyesült államok

Kis híján háború tört ki az Egyesült Államok és Kína között – most derült ki, mi történt

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hajszálon múlt, hogy fegyveres összecsapás robbanjon ki az Egyesült Államok és Kína között. Az amerikai–kínai konfliktust végül az utolsó pillanatban sikerült elkerülni, amikor kiderült, hogy egy mesterséges intelligencia hibája miatt készültek katonai akcióra.
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egyesült államokmesterséges intelligenciaháborúKínai Népköztársaság

Néhány hónappal ezelőtt – 2026 tavaszán – majdnem háború robbant ki az Egyesült Államok és Kína között. Az amerikai hadsereg már egy kínai hajó elfogására készült a Közel-Keleten, amikor az utolsó pillanatban kiderült: az egész művelet egy hamis hírszerzési jelentésre épült – számolt be a CNN.

Amerikai–kínai konfliktus: egy AI-hiba miatt majdnem háború tört ki
Egy hamis hírszerzési jelentés miatt majdnem háború robbant ki az Egyesült Államok és Kína között. A hibát egy mesterséges intelligencia okozta (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A jelentés szerint a kínai hajó egy nukleáris fegyverprogramhoz szükséges alkatrészeket szállított. Az amerikaiak ezért gyorsan léptek. Fegyveres katonák készültek arra, hogy átszálljanak a hajóra, miközben katonai repülőgépek is a levegőbe emelkedtek.

Amerikai–kínai konfliktus: majdnem háború robbant ki a két ország között az AI miatt

A tervezett akció előtt azonban valaki alaposabban is utánanézett a jelentésnek. Ekkor derült ki, hogy az elemző mesterséges intelligenciát használt az anyag elkészítéséhez, a chatbot pedig rosszul azonosította a hajó rakományát.

A CNN egyik forrása szerint a jelentés teljes egészében hamis volt. Úgy fogalmazott, az eset majdnem háborút indított. Egy amerikai katonai akció egy kínai hajó ellen ugyanis könnyen fegyveres összecsapássá válhatott volna a két ország között.

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