Amputációval ért véget a reality-show játékosa számára a műsor - most pert indított

A görög Survivor egyik versenyzője pert indított a műsor producerei ellen, miután egy szörnyű sérülést szenvedett, amely a lába részleges amputációjához vezetett. A vádak szerint a 22 éves Stavros Floros a görög tévéműsor forgatási szünetében, május 10-én éppen szigonnyal halászott, amikor egy hajó elgázolta.

Térd alatti amputációval ért véget a műsor a játékos számára. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Térd alatti amputációval ért véget a műsor a játékos számára

A méhészként dolgozó Floros a Dominikai Köztársaságban tartózkodott a baleset idején, ahol a hírek szerint elkapta őt a hajócsavar a vízben. A szerkezet lapátjai jelentős sérüléseket okoztak neki, így bal lábát térd alatt amputálni kellett, emellett a jobb bokáján is sérüléseket szenvedett.

A Skai TV annak idején megerősítette, hogy a műsor sugárzását felfüggesztették, amíg az esetet teljes körűen ki nem vizsgálják. Négy hónappal később azonban Floros jogi lépésekre szánta el magát: szeptember 3-án 100 millió dolláros (több mint 31 milliárd forintos) keresetet nyújtott be a görög Survivor producerei ellen.

A per a hírek szerint az Acun Medya, az Acun Medya Global, az Acun LLC vállalatokat, Acun Ilıcalı médiamágnást és a Skai TV-t nevezi meg felelős alperesként.

A producerek a műsor formátumát arra építették, hogy a versenyzőknek nyílt vízen kelljen szigonnyal halászniuk - olyan vizeken a dominikai Bayahibe közelében, ahol a turistahajók forgalma rendkívül sűrű -, mindezt biztonsági hajók, figyelők, védett zónák vagy megfelelő figyelmeztető jelzések nélkül, annak ellenére, hogy korábban már történtek hajszál híján bekövetkezett esetek, sőt egy halálos baleset is pontosan ugyanezeken a vizeken

- áll a keresetben, amiben Floros az állítja, hogy a gázolás után csak egy érszorító tartotta őt életben.

A beadvány szerint a floridai Miamiba szállították kórházba, ahol egy 61 napos kórházi kezelés során több műtéten esett át.

Amikor a baleset történt, a Skai TV közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy leállítják a forgatást, amíg az incidens okait teljes körűen ki nem vizsgálják. A csatorna közölte, hogy minden lehetséges módon hozzájárul a kezeléséhez, valamint a szükséges kórházi és rehabilitációs ellátásához.