Döbbenten nézték a röntgent az orvosok: őket is sokkolta, mi rejtőzik a férfi beleiben

A rendkívüli esetről szóló orvosi beszámoló 2024-ben jelent meg az International Journal of Surgery Case Reports című szaklapban, a történetet azonban most ismét felkapta a brit sajtó. Az 55 éves bangladesi halász azt mondta az orvosoknak, hogy munka közben hosszú, szoknyaszerű lungit viselt. Beszámolója szerint az angolna alulról beúszott a ruhadarab alá, majd a végbelén keresztül a testébe jutott.

A végbelén keresztül jutott a testébe az angolna, életveszélyes fertőzést okozott

Fotó: 123RF

Átfúrta a beleit egy élő angolna, sürgősen meg kellett műteni

A férfi először nem kért segítséget, mert abban reménykedett, hogy az állat magától kijut. Egy nappal később azonban olyan erős hasi fájdalmai lettek, hogy felkereste a sürgősségi osztályt. Ekkorra már öt órája intenzív fájdalmat érzett, hasa pedig felpuffadt és nyomásérzékennyé vált.

A képalkotó vizsgálat egy angolnára emlékeztető sötét alakot mutatott a has jobb oldalán. A rekeszizom alatt látható levegő arra utalt, hogy a bélfal kilyukadt.

Az állat átszakította a vastagbelet, majd a hasi szervek körüli térbe jutott. Emiatt hashártyagyulladás alakult ki, amely gyors kezelés nélkül súlyos fertőzéshez és akár halálos vérmérgezéshez is vezethet.

Az orvosok azonnal megműtötték a beteget.

A körülbelül 67 centiméter hosszú angolnát még élve emelték ki a hasüregéből.

Feltételezésük szerint az állat az ott található folyadéknak köszönhetően maradhatott életben.

A beavatkozás sikeres volt: a férfi négy nappal később már panaszmentesen távozhatott a kórházból. Az orvosok szerint a rendkívül ritka eset arra figyelmeztet, hogy szokatlan munkahelyi vagy szabadidős körülmények esetén az erős hasi fájdalom mögött egészen rendhagyó sérülés is állhat.