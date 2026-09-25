Julia hatszor járt háziorvosnál bénító fáradtsága miatt, mindig elhajtották: majd kiderült, két éve van hátra

Miután néhány hónapon belül negyedszer is felkereste háziorvosát – ezúttal antibiotikumot írt fel neki egy feltételezett mellkasi fertőzésre –, Julia Ferris remélte, hogy ettől már jobban lesz. De a tünetei tovább súlyosbodtak.

Aortaszűkület: nőknél alig veszik észre - Fotó: Pixabay

„Folyamatosan fáradt voltam, szédültem, és voltak olyan esetek, amikor meg kellett állnom és levegőt vennem járás közben” – mondja az 57 éves Julia, egy nyugdíjas mentálhigiénés ápoló.

Először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, mert „nem akadályozta meg a munkában”. „De a nap végére teljesen kimerültem. Épp annyi energiám volt, hogy megkóstoljam a vacsorát – de aztán összeestem a kanapén, és korán le kellett feküdnöm” – emlékszik vissza Julia, aki férjével, az 58 éves Keith-tel, aki hegesztőgép-gyártó, Peterborough-ban, Cambridgeshire-ben él.

„Nem voltam túlsúlyos vagy rossz formában, de arra gondoltam, hogy talán a korom miatt lelassulok és lustává válok. Talán vitaminokra lenne szükségem, vagy edzőterembe kellene járnom. De a tünetek miatt még erre sem volt energiám.”

Először Keith-szel azt gondolták, hogy vírusfertőzése lehet – az első háziorvos, akit felkeresett, egyetértett vele, és azt mondta neki, hogy pihenjen. De nagyjából három héten belül kétszer is visszament a háziorvosához. Miután posztvírusos szindrómát diagnosztizáltak nála, és azt mondták neki, hogy „adjon időt a dolognak”, még mindig nem érezte jól magát. Egy nővér még depressziósnak is nevezte.

Julia tudta, hogy ez nem így van, ezért egy héttel később visszament egy másik orvoshoz – aki ezúttal antibiotikumot adott neki. De ez ismét nem segített – és Julia tünetei súlyosbodtak. Szabadságot kellett kivennie, mert annyira fáradtnak érezte magát, és a légszomj is rendszeresebbé vált.

2019 áprilisában visszatért a háziorvoshoz– tíz hét alatt már hatodszor. Ezúttal egy másik háziorvoshoz ment, aki sztetoszkóppal vizsgálta meg a mellkasát. „Szívzörejt” észlelt – ezt a szokásos szívverések között hallható fújó vagy suhogó hang jellemzi, amelyet a szívbillentyűkön keresztül rendellenesen áramló vér okoz –, és Juliát echokardiográfiára, egy ultrahangvizsgálatra utalta, amely a következőket ellenőrzi: a szív szerkezete és működése.