Julia hatszor járt háziorvosnál bénító fáradtsága miatt, mindig elhajtották: majd kiderült, két éve van hátra

Miután néhány hónapon belül negyedszer is felkereste háziorvosát – ezúttal antibiotikumot írt fel neki egy feltételezett mellkasi fertőzésre –, Julia Ferris remélte, hogy ettől már jobban lesz. De a tünetei tovább súlyosbodtak.
„Folyamatosan fáradt voltam, szédültem, és voltak olyan esetek, amikor meg kellett állnom és levegőt vennem járás közben” – mondja az 57 éves Julia, egy nyugdíjas mentálhigiénés ápoló.
Először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, mert „nem akadályozta meg a munkában”. „De a nap végére teljesen kimerültem. Épp annyi energiám volt, hogy megkóstoljam a vacsorát – de aztán összeestem a kanapén, és korán le kellett feküdnöm” – emlékszik vissza Julia, aki férjével, az 58 éves Keith-tel, aki hegesztőgép-gyártó, Peterborough-ban, Cambridgeshire-ben él.
„Nem voltam túlsúlyos vagy rossz formában, de arra gondoltam, hogy talán a korom miatt lelassulok és lustává válok. Talán vitaminokra lenne szükségem, vagy edzőterembe kellene járnom. De a tünetek miatt még erre sem volt energiám.”
Először Keith-szel azt gondolták, hogy vírusfertőzése lehet – az első háziorvos, akit felkeresett, egyetértett vele, és azt mondta neki, hogy pihenjen. De nagyjából három héten belül kétszer is visszament a háziorvosához. Miután posztvírusos szindrómát diagnosztizáltak nála, és azt mondták neki, hogy „adjon időt a dolognak”, még mindig nem érezte jól magát. Egy nővér még depressziósnak is nevezte.
Julia tudta, hogy ez nem így van, ezért egy héttel később visszament egy másik orvoshoz – aki ezúttal antibiotikumot adott neki. De ez ismét nem segített – és Julia tünetei súlyosbodtak. Szabadságot kellett kivennie, mert annyira fáradtnak érezte magát, és a légszomj is rendszeresebbé vált.
2019 áprilisában visszatért a háziorvoshoz– tíz hét alatt már hatodszor. Ezúttal egy másik háziorvoshoz ment, aki sztetoszkóppal vizsgálta meg a mellkasát. „Szívzörejt” észlelt – ezt a szokásos szívverések között hallható fújó vagy suhogó hang jellemzi, amelyet a szívbillentyűkön keresztül rendellenesen áramló vér okoz –, és Juliát echokardiográfiára, egy ultrahangvizsgálatra utalta, amely a következőket ellenőrzi: a szív szerkezete és működése.
A vizsgálat előtt azt mondták neki, hogy az eredményekre két hetet kell várni.
„De utána rögtön azt mondták, hogy másnap orvoshoz kell mennem – szóval tudtam, hogy valami komoly baj van” – mondja. „Még mindig azt hittem, hogy csak túlhajszoltam magam.”
Mégis további négy hónap telt el, mire Julia diagnózist kapott: súlyos, tünetekkel járó aortaszűkület – egyfajta szívbillentyű-betegség, amely a szív főbillentyűjét érinti, és kezeletlenül életveszélyes lehet. A betegségben szenvedők fele két éven belül meghal.
A diagnózisa után még két hónap telt el, mire novemberben életmentő, nyitott szívműtéten esett át, hogy kicseréljék a hibás billentyűt. Ekkor is csak azért, mert magán úton végeztette el a műtétet, miután már a fogát se tudta megmosni anélkül, hogy kimerült volna.
Aortaszűkület: nőknél alig veszik észre
Egy olyan állapotban, ahol a gyors diagnózis elengedhetetlen, Julia folyamatos félrediagnózisa és kezelésének késlekedése katasztrofális lehetett volna. De aggasztó módon a története korántsem szokatlan. És ami a legmegdöbbentőbb, ennek fő oka az, hogy nő.
A betegség az Egyesült Királyságban 1,5 millió embert érint – akkor fordul elő, amikor a négy szívbillentyű közül egy vagy több nem működik megfelelően; a billentyű nem nyílik vagy záródik megfelelően, ami befolyásolja a véráramlást a szívben.
A leggyakrabban érintett az aortabillentyű, mivel ez szabályozza a véráramlást a bal kamrából, a szív fő pumpálókamrájából az aortába, és biztosítja, hogy az oxigéndús vér a testbe kerüljön.
Az okok a veleszületett rendellenességektől kezdve a billentyűk károsodásán (például szívroham után) át az öregedésig (a billentyűszövetek kopása) – vagy olyan kockázati tényezők, mint a cukorbetegség vagy a magas koleszterinszint, amelyek felgyorsítják a billentyűk megkeményedését vagy meszesedését.
A Heart Valve Voice jótékonysági szervezet és mások új jelentése szerint azonban
a súlyos aorta-szűkület kialakulásának kockázatával rendelkező nőknek csak 28 százaléka részesül kezelésben, szemben a férfiak 51 százalékával.
„Ennek több oka is van” – mondja Dr. Clare Appleby, a Liverpool Heart and Chest Hospital kardiológus konzultánsa, aki hozzájárult az új jelentéshez. „Először is, egyes egészségügyi szakemberek körében még mindig él az a hiedelem, hogy a szívbetegség a férfiak egészségügyi problémája. Valójában évente több 65 év feletti nő halálát okozza a szív- és érrendszeri betegség, mint bármely más állapot.”