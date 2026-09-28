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árvíz

Egész városrészek kerültek víz alá – megrázó fotókon a thaiföldi áradások

45 perce
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Bangkok több városrészét elöntötte a víz a napokig tartó heves esőzések következtében, egyes utcákon derékig ér az áradás. Több ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, miközben a hatóságok továbbra is dolgoznak a felgyülemlett víz elvezetésén.
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árvízheves esőzésekThaiföld

Nyolc ember vesztette életét Thaiföldön a szeptember 16. óta tartó heves esőzések okozta áradások következtében. A halálesetek az ország keleti részén történtek. Az áradások 41 tartományban több mint 580 ezer háztartást érintenek. 

áradások, Thaiföld Vendors transport produce through floodwaters in Bang Kapi district in Bangkok on September 28, 2026. Eight people have died in flooding in Thailand since September 16, although none in the capital Bangkok which declared a disaster this weekend following heavy rains, the government said on September 28. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Heves esőzések és az azt követő áradások sújtják Thaiföld több térségét. Bangkokban utcák és lakónegyedek kerültek víz alá, a helyiek közül ezrek kényszerültek ideiglenes menedékhelyekre
Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Több mint 80 ezer ember nem tudja elhagyni otthonát a magas vízállás miatt. A hatóságok csónakokkal juttatnak el segélycsomagokat az elzárt területekre.

Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Árvizek Thaiföldön és Mianmarban, ÁrvizekThaiföldön
Galéria: Víz alatt Thaiföld – súlyos áradások Bangkokban és országszerte
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Heves esőzések és az azt követő áradások sújtják Thaiföld több térségét. Bangkokban utcák és lakónegyedek kerültek víz alá, a helyiek közül ezrek kényszerültek ideiglenes menedékhelyekre

Súlyos áradások pusztítanak Thaiföldön

Bangkokban nem jelentettek halálos áldozatot, az áradások azonban jelentős anyagi károkat okoztak. A fővárosban két nap alatt több mint 300 milliméter eső hullott, ami nagyjából megfelel egy átlagos szeptember teljes csapadékmennyiségének. A vízelvezető rendszer nem tudott megbirkózni a hatalmas mennyiségű csapadékkal, ezért utcák és épületek kerültek víz alá, egyes területeken pedig derékig ért a víz.

A hét végén legalább 5900 ember költözött a hatóságok által kialakított evakuációs központokba. Bangkokban és három szomszédos tartományban hétfőre és keddre munkaszüneti napot rendeltek el a kormányzati hivatalokban és az iskolákban. A hatóságok további heves esőzésekre, valamint villámárvizek és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek.

Nemrégiben Nepálban is súlyos árvizek pusztítottak, amelyek jelentős károkat okoztak, és számos ember életét követelték.

 

 

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