Egész városrészek kerültek víz alá – megrázó fotókon a thaiföldi áradások

Nyolc ember vesztette életét Thaiföldön a szeptember 16. óta tartó heves esőzések okozta áradások következtében. A halálesetek az ország keleti részén történtek. Az áradások 41 tartományban több mint 580 ezer háztartást érintenek.

Heves esőzések és az azt követő áradások sújtják Thaiföld több térségét. Bangkokban utcák és lakónegyedek kerültek víz alá, a helyiek közül ezrek kényszerültek ideiglenes menedékhelyekre

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Több mint 80 ezer ember nem tudja elhagyni otthonát a magas vízállás miatt. A hatóságok csónakokkal juttatnak el segélycsomagokat az elzárt területekre.