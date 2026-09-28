Egész városrészek kerültek víz alá – megrázó fotókon a thaiföldi áradások

Nyolc ember vesztette életét Thaiföldön a szeptember 16. óta tartó heves esőzések okozta áradások következtében. A halálesetek az ország keleti részén történtek. Az áradások 41 tartományban több mint 580 ezer háztartást érintenek.
Több mint 80 ezer ember nem tudja elhagyni otthonát a magas vízállás miatt. A hatóságok csónakokkal juttatnak el segélycsomagokat az elzárt területekre.
Súlyos áradások pusztítanak Thaiföldön
Bangkokban nem jelentettek halálos áldozatot, az áradások azonban jelentős anyagi károkat okoztak. A fővárosban két nap alatt több mint 300 milliméter eső hullott, ami nagyjából megfelel egy átlagos szeptember teljes csapadékmennyiségének. A vízelvezető rendszer nem tudott megbirkózni a hatalmas mennyiségű csapadékkal, ezért utcák és épületek kerültek víz alá, egyes területeken pedig derékig ért a víz.
A hét végén legalább 5900 ember költözött a hatóságok által kialakított evakuációs központokba. Bangkokban és három szomszédos tartományban hétfőre és keddre munkaszüneti napot rendeltek el a kormányzati hivatalokban és az iskolákban. A hatóságok további heves esőzésekre, valamint villámárvizek és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek.
Nemrégiben Nepálban is súlyos árvizek pusztítottak, amelyek jelentős károkat okoztak, és számos ember életét követelték.