Hat hónapig volt börtönben egy nagymama egy MI-alapú arcfelismerő tévedése miatt

Hat hónapot ült börtönben egy amerikai nő, miután egy MI-alapú arcfelismerő rendszer lehetséges egyezést talált közte és egy banki bűncselekmények során használt hamis igazolványon szereplő fénykép között. Az ötvenéves, ötunokás Angela Lipps ellen végül ejtették a vádakat, most pedig 10 millió dolláros kártérítést követel – számolt be róla az ABC NEWS.
Angela Lippset 2025 júliusában tartóztatták le Tennessee államban, miközben a szomszédja gyermekeire vigyázott. A nő hónapokon át volt fogságban, majd Észak-Dakotába szállították, ahol több banki lopással kapcsolatos váddal kellett szembenéznie.
Az ügy kiindulópontja egy hamis személyazonosító okmány volt, amelyet a banki bűncselekmények női gyanúsítottja használt. Az okmányon szereplő fényképet arcfelismerő szoftverrel vizsgálták meg, a rendszer pedig Lipps egyik közösségi oldalra feltöltött fotóját jelölte meg lehetséges egyezésként.
A nő keresete szerint azonban több olyan körülmény is volt, amely megkérdőjelezhette volna az azonosítást. Lipps testalkata és arcvonásai is eltértek a biztonsági kamerák felvételein látható nőétől, és a tetoválásaik sem egyeztek. Lipps ráadásul állítása szerint korábban soha nem járt Észak-Dakotában.
Hogyan vezethetett téves letartóztatáshoz az arcfelismerés?
Az ügy egyik lényeges részlete, hogy az arcfelismerő rendszer nem közvetlenül a bankok biztonsági kameráin rögzített nő és Lipps fényképét vetette össze. A technológiát a gyanúsított által használt hamis igazolványon található fotón alkalmazták.
Az észak-dakotai Fargo akkori rendőrfőnöke később elismerte, hogy hibákat követtek el a nyomozás során. A rendőrök ugyanis tévesen azt hitték, hogy az arcfelismerő rendszer a bankok biztonsági kameráin készült felvételeket is elemezte. Valójában azonban csak a gyanúsított által használt hamis igazolványon szereplő fényképet vizsgálták a technológiával.
A rendőrfőnök arra is felhívta a figyelmet, hogy attól, hogy valakinek a fényképe szerepel egy hamis igazolványon, még nem következik, hogy ő használta az okmányt.
A nő keresete szerint a hatóságok ezt követően sem vizsgálták kellő alapossággal, hogy valóban Lipps lehetett-e a felvételeken szereplő személy.
Banki adatok igazolták, hogy máshol tartózkodott
Lipps és ügyvédje végül olyan banki dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a nő Tennessee államban tartózkodott azokban az időpontokban, amikor a neki tulajdonított bűncselekményeket Észak-Dakotában elkövették.
A vádakat végül ejtették, Lipps pedig 2025. december 24-én szabadult.
A hónapokig tartó fogvatartás azonban a kereset szerint súlyos következményekkel járt. Lipps több családi eseményről és ünnepről lemaradt, saját születésnapját is fogságban töltötte. Azt állítja, hogy a fogva tartás idején gyógyszereihez és műfogsorához sem jutott hozzá.
Szabadulása után azzal szembesült, hogy elvesztette lakóhelyét, autóját és más személyes tulajdonát is.
10 millió dolláros kártérítést követel
Angela Lipps most 10 millió dolláros kártérítést követel. Ügyvédje szerint a jelentős összeg azt a kárt tükrözi, amelyet a hónapokon át tartó fogság és annak következményei okoztak a nőnek.
A fargói rendőrség korábbi vezetője az ügy nyilvánosságra kerülése után közölte, hogy szigorítottak az ilyen esetek kezelésén. Azt is elmondta, hogy az ügyben alkalmazott arcfelismerő rendszer ilyen módon történő használatát megtiltották.