Hat hónapig volt börtönben egy nagymama egy MI-alapú arcfelismerő tévedése miatt

Hat hónapot ült börtönben egy amerikai nő, miután egy MI-alapú arcfelismerő rendszer lehetséges egyezést talált közte és egy banki bűncselekmények során használt hamis igazolványon szereplő fénykép között. Az ötvenéves, ötunokás Angela Lipps ellen végül ejtették a vádakat, most pedig 10 millió dolláros kártérítést követel – számolt be róla az ABC NEWS.

A téves arcfelismerés után Angela Lipps hónapokig fogságban volt

Fotó: Cass County Sheriff’s Office

Angela Lippset 2025 júliusában tartóztatták le Tennessee államban, miközben a szomszédja gyermekeire vigyázott. A nő hónapokon át volt fogságban, majd Észak-Dakotába szállították, ahol több banki lopással kapcsolatos váddal kellett szembenéznie.

Az ügy kiindulópontja egy hamis személyazonosító okmány volt, amelyet a banki bűncselekmények női gyanúsítottja használt. Az okmányon szereplő fényképet arcfelismerő szoftverrel vizsgálták meg, a rendszer pedig Lipps egyik közösségi oldalra feltöltött fotóját jelölte meg lehetséges egyezésként.

A nő keresete szerint azonban több olyan körülmény is volt, amely megkérdőjelezhette volna az azonosítást. Lipps testalkata és arcvonásai is eltértek a biztonsági kamerák felvételein látható nőétől, és a tetoválásaik sem egyeztek. Lipps ráadásul állítása szerint korábban soha nem járt Észak-Dakotában.

Hogyan vezethetett téves letartóztatáshoz az arcfelismerés?

Az ügy egyik lényeges részlete, hogy az arcfelismerő rendszer nem közvetlenül a bankok biztonsági kameráin rögzített nő és Lipps fényképét vetette össze. A technológiát a gyanúsított által használt hamis igazolványon található fotón alkalmazták.

Az észak-dakotai Fargo akkori rendőrfőnöke később elismerte, hogy hibákat követtek el a nyomozás során. A rendőrök ugyanis tévesen azt hitték, hogy az arcfelismerő rendszer a bankok biztonsági kameráin készült felvételeket is elemezte. Valójában azonban csak a gyanúsított által használt hamis igazolványon szereplő fényképet vizsgálták a technológiával.

A rendőrfőnök arra is felhívta a figyelmet, hogy attól, hogy valakinek a fényképe szerepel egy hamis igazolványon, még nem következik, hogy ő használta az okmányt.