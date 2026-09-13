599 napot ültek ártatlanul börtönben a szülők, mert lányuk elképesztő dolgot állított róluk

Egy zürichi házaspár 599 napot töltött ártatlanul börtönben, miután lányuk azt állította, hogy édesanyja és mostohaapja éveken át verte és szexuálisan bántalmazta. A most 19 éves fiatal nő később bevallotta: hazudott.

Azt hazudta, hogy szülei verték és szexuálisan bántalmazták – 599 napig ültek az ártatlan szülők.

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Több évre ítélték az ártatlan szülőket

A svájci Blick információ szerint a lány 14 évesen azt mondta, hogy éveken át rendszeresen megverték, mostohaapját pedig szexuális bántalmazással is megvádolta. Egy négytagú szakértői csoport akkor úgy ítélte meg, hogy a fiatal vallomása „nagy valószínűséggel hiteles”. A portál úgy tudja, ugyanakkor nem vették figyelembe, hogy a lányt az iskolájában állítólag hazudozóként ismerték, illetve arról is beszélt, hogy hangokat hall a fejében.

A Zürichi Kerületi Bíróság 2021-ben a mostohaapát három év, az anyát pedig 22 hónap börtönre ítélte. A fellebbezés után még súlyosabb büntetéseket szabtak ki: a férfit 50 hónapra, a nőt 47 hónapra ítélték.

Beismerte, hogy hazudott

A Blick megtudta: a fiatal nő később bevallotta hazugságait az ügyben eljáró vezető bírónak. A Zürichi Legfelsőbb Bíróság ezt követően hatályon kívül helyezte a szülőket elmarasztaló határozatokat.

A lánnyal szemben közben büntetőeljárás indult hamis vád, az igazságszolgáltatás félrevezetése és mások jogellenes fogva tartása miatt.

Egy másik, gyermekeket érintő ügyben is rendőrségi eljárás indult: Oklahomában letartóztattak egy bölcsődei dolgozót, akit azzal gyanúsítanak, hogy szörnyen bánt a gondjaira bízott gyerekekkel.