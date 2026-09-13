Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bíróság

599 napot ültek ártatlanul börtönben a szülők, mert lányuk elképesztő dolgot állított róluk

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos vádakkal illette édesanyját és mostohaapját egy zürichi lány. A bíróság hitt neki, a szülőket pedig több évre rács mögé küldték. Később kiderült, hogy a történetből semmi sem volt igaz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bíróságbörtönlány

Egy zürichi házaspár 599 napot töltött ártatlanul börtönben, miután lányuk azt állította, hogy édesanyja és mostohaapja éveken át verte és szexuálisan bántalmazta. A most 19 éves fiatal nő később bevallotta: hazudott.

Azt hazudta, hogy szülei verték és szexuálisan bántalmazták – 599 napig ültek az ártatlan szülők. 
Azt hazudta, hogy szülei verték és szexuálisan bántalmazták – 599 napig ültek az ártatlan szülők. 
Fotó: Shutterstock

Több évre ítélték az ártatlan szülőket

A svájci Blick információ szerint a lány 14 évesen azt mondta, hogy éveken át rendszeresen megverték, mostohaapját pedig szexuális bántalmazással is megvádolta. Egy négytagú szakértői csoport akkor úgy ítélte meg, hogy a fiatal vallomása „nagy valószínűséggel hiteles”. A portál úgy tudja, ugyanakkor nem vették figyelembe, hogy a lányt az iskolájában állítólag hazudozóként ismerték, illetve arról is beszélt, hogy hangokat hall a fejében.

A Zürichi Kerületi Bíróság 2021-ben a mostohaapát három év, az anyát pedig 22 hónap börtönre ítélte. A fellebbezés után még súlyosabb büntetéseket szabtak ki: a férfit 50 hónapra, a nőt 47 hónapra ítélték.

Beismerte, hogy hazudott

A Blick megtudta: a fiatal nő később bevallotta hazugságait az ügyben eljáró vezető bírónak. A Zürichi Legfelsőbb Bíróság ezt követően hatályon kívül helyezte a szülőket elmarasztaló határozatokat.

A lánnyal szemben közben büntetőeljárás indult hamis vád, az igazságszolgáltatás félrevezetése és mások jogellenes fogva tartása miatt. 

Egy másik, gyermekeket érintő ügyben is rendőrségi eljárás indult: Oklahomában letartóztattak egy bölcsődei dolgozót, akit azzal gyanúsítanak, hogy szörnyen bánt a gondjaira bízott gyerekekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!