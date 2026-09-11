Özönvízszerű eső csapott le a magyarok kedvelt üdülőhelyén – videó

Komoly problémákat okozott az árvíz péntek reggel Splitben, miután rövid idő alatt nagy mennyiségű eső zúdult a horvát városra. Több utcán és átjáróban felgyülemlett a víz, egyes helyeken pedig teljesen ellehetetlenült a közlekedés.

Az árvíz több utcát és átjárót is elöntött Splitben

Fotó: TikTok

A heves esőzés következtében nagy mennyiségű víz gyűlt össze a Gripe sportközpontnál. Az üzlethelyiségek környékét elöntötte a víz, az átjárók pedig szinte járhatatlanná váltak.

Egy helyi vendéglátóhely tulajdonosa az Index.hr-nek azt mondta, hogy fiával együtt saját maga kezdte meg a víz eltávolítását és az aknák megnyitását. Elmondása szerint korábban kitisztította az üzlete előtti víznyelőket, ezért azon a részen nem gyűlt össze a víz.

A férfi szerint ugyanakkor a környék több víznyelőjét nem tartják megfelelően karban, ami állítása szerint hozzájárulhatott a terület elöntéséhez. A sportközpont környezetének általános állapotát is bírálta, szerinte régóta problémát jelent a terület karbantartása.

Split belvárosában is komoly gondokat okozott az árvíz

Nemcsak a sportközpont környékén okozott fennakadásokat a felhőszakadás. Split belvárosában is villámárvízszerű helyzet alakult ki a legerősebb esőzés idején.