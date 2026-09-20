Kétségbeesett lépés az aszály ellen: repülőből locsolták a szenteltvizet a szerzetesek

Az aszály miatt különleges akciót hajtott végre a Srí Lanka-i légierő: buddhista szerzeteseket vittek repülőgéppel a szárazság által érintett térségek fölé, ahol imákat mondtak az esőért, miközben szenteltvizet szórtak szét – közölte vasárnap a légierő.

Az aszály sújtotta térségek fölött buddhista szerzetesek imádkoztak esőért Srí Lankán

Fotó: - / Sri Lankan Air Force

A szombat esti repülésen három, hagyományos sáfrányszínű ruhát viselő szerzetes vett részt. A szerzetesek azért imádkoztak, hogy érjen véget a száraz időszak, miközben a légierő katonái ötliteres műanyag palackokból szenteltvizet szórtak szét. A szerzeteseket egy Y–12-es merevszárnyú repülőgéppel vitték a magasba.

A légierő közösségi oldalán az akciót az együttérzés jelképes gesztusának nevezte, amelyet az országot sújtó száraz időjárás miatt hajtottak végre.

Az aszály mellett heves esőzések is fenyegetnek

Srí Lanka meteorológiai szolgálata szerint az év hátralévő részében nemcsak a szárazság, hanem heves esőzések is érinthetik a mintegy 22 millió lakosú dél-ázsiai országot. A nagyrészt mezőgazdaságra támaszkodó Srí Lankát az El Niño éghajlati jelenség is érinti.

A szárazság következményei már az ország több részén érzékelhetők. A délkeleti Yala Nemzeti Parkban, Srí Lanka legnagyobb vadasparkjában hat területből kettőt lezártak a látogatók előtt az aszály miatt.

Az előrejelzések szerint a jelenlegi száraz időszakot szeptember végétől decemberig heves esőzések válthatják fel. Ezt követően azonban a következő év elején ismét elhúzódó aszály alakulhat ki.

A víztározók töltöttségét is figyelik

A hatóságok közlése szerint a Srí Lanka-i víztározók – köztük a vízerőműveket ellátók – jelenleg mintegy 50 százalékos töltöttségi szinten állnak. Ez a korábbi évekhez viszonyítva nem számít rendkívül alacsonynak, ugyanakkor aggodalomra adhat okot, ha a következő évben a várakozásoknak megfelelően súlyosbodik a szárazság.

Nem ez az első alkalom, hogy vallási szertartással próbálnak segítséget kérni az időjárási nehézségek idején. Srí Lanka áramszolgáltatója korábban is szervezett vallási szertartásokat, amikor a vízerőműveket ellátó tározók vízszintje jelentősen visszaesett – írta a Citizen Digital.