Halálos robbanás Athén turisták által kedvelt negyedében: négy embert még keresnek

Két ember holttestét találták meg annak az épületnek a romjai között, amely péntek reggel egy hatalmas robbanás után omlott össze Athén történelmi központjában. A mentőalakulatok szombaton is kutatnak: a legfrissebb beszámolók szerint négy embert továbbra sem találnak.

Robbanás Athénban: két ember holttestét találták meg - Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

A robbanás a görög főváros Plaka nevű, turisták körében népszerű negyedében történt, nem messze az Akropolisztól és az olümpiai Zeusz templomától. A detonáció megrongálta a szomszédos épületeket és a parkoló autókat is, törmelék borította az utcát. A romok közül előbb egy nő, majd szombaton egy férfi holttestét emelték ki. Az áldozatokat a beszámolók szerint még nem azonosították hivatalosan.

Turisták is lehetnek az eltűntek között

A megrongálódott épületben egy rövid távra kiadott szállás is működött. A rendőrségre hivatkozó beszámolók szerint az ott megszálló turisták pénteken nem jelentek meg az athéni repülőtéren, ahol a hazafelé tartó járatukra vártak volna. Az eltűntek kilétéről és állampolgárságáról eltérő értesülések jelentek meg, ezeket a hatóságok nem erősítették meg.

A tűzoltók keresőkutyákkal, kamerákkal és speciális eszközökkel vizsgálják át a romokat. A munkát a további omlás veszélye is nehezíti. A robbanás okát még vizsgálják; a gázszivárgás egyelőre feltételezés.