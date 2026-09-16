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Átok végzett az influenszerrel: négy hátborzongató szót mondott és összetörte a szent szobrot

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az influenszer egymillió követője előtt törte össze a szent szobrot. A követői biztosak benne, hogy átok miatt kellett meghalnia.
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átokinfluenszerszobor

Szörnyű autóbalesetben meghalt egy 24 éves kínai influenszer, miután korábban darabokra tört egy szent vallási szobrot, és hátborzongató kijelentést tett a saját haláláról. A megdöbbentő tragédia megrázta a közösségi médiát, a rajongók közül sokan azonnal átokról és karmáról beszélnek.

Átok végzett az influenszerrel
Átok végzett az influenszerrel
Fotó: Unsplash 

A Jiang Xiaorou néven ismert, több mint egymillió követővel rendelkező szellemvadász és tartalomgyártó egy bérelt autó utasa volt, amikor a jármű brutális karambolt szenvedett. A fiatal nőt súlyos koponyasérüléssel, belső szervleállással és hatalmas vérveszteséggel szállították kórházba, ahol gépek tartották életben. Az orvosok majdnem egy hónapon át küzdöttek az életéért, de a szervezete végül feladta a harcot.

Átok végzett az influenszerrel: kihívta maga ellen a sorsot

A tragédia után a rajongók azonnal felidézték az influenszer pont egy évvel ezelőtti, hatalmas felháborodást kiváltó videóját. Jiang egy úgynevezett „anti-babona” kihívás keretében egy hatalmas kalapáccsal esett neki Guanyin, a buddhista irgalmasság istennője szobrának, és darabokra zúzta azt.

Miközben a szent szimbólumot semmisítette meg, gúnyosan a kamerába mondta a sokkoló szavakat:

„Lássuk, meddig fogok élni!”

A követők szerint a lány ezzel szó szerint megátkozta saját magát, és a sors pontosan egy évvel a szentségtörés után benyújtotta a számlát.

A gyászoló család ugyanakkor arra kéri az internet népét, hogy fejezzék be a vad találgatásokat, és ne tartsák tiszteletben a lány magánéletét, a hatóságok pedig még vizsgálják a halálos közúti baleset pontos körülményeit.

 

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