Meghalt Ausztrália legidősebb nője – ezt tartotta a hosszú élet titkának

Lorna Henstridge 112 éves korában, kórházban hunyt el, miután heteken át tüdőgyulladással küzdött. Ausztrália legidősebb nője június 6-án ünnepelte 112. születésnapját.

Ausztrália legidősebb nője, Lorna Henstridge

Fotó: The 100 Project/YouTube

Henstridge 1914-ben született, és a dél-ausztráliai Yorke-félszigeten, Bute közelében fekvő farmon nőtt fel. Férjével, Alannel később az Adelaide-től mintegy 200 kilométerre délkeletre található Keithben telepedett le.

Három gyermeke, hét unokája és kilenc dédunokája született. Nyolc dédunokája már részt vett a 110. születésnapján, a család azóta újabb dédunokával bővült – számolt be róla a Daily Mail.

Ausztrália legidősebb nője 105 éves koráig önállóan élt

Lorna Henstridge 105 éves koráig önállóan élt, élete utolsó éveit pedig egy bordertowni idősek otthonában töltötte.

Korábban úgy fogalmazott, hogy a hosszú és boldog élet egyik titka, ha az ember mindig olyasmivel foglalkozik, amit élvez. Egy 2024-es nyilatkozatában a folyamatos mozgást is fontosnak nevezte, nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is.

Azt mondta, nem szabad hagyni, hogy a régi elképzelések határozzák meg az ember életét, hanem alkalmazkodni kell a jelenhez és annak változásaihoz.

Két világháborút és két világjárványt is megélt

Henstridge hosszú élete alatt két világháborút és két világjárványt élt át. Életében 26 ausztrál miniszterelnök vezette az országot, és öt brit uralkodó ült a trónon.

Lorna Henstridge halálhírét hétfőn erősítette meg az Adelaide Advertiser.