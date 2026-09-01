A nyár utolsó napján köszöntött be a tél a szomszédban: több centis jégtakaró borította be az utakat

Szinte télies tájjá változott a Salzburg tartománybeli Wagrain augusztus 31-én este, miután heves zivatar söpört végig a térségen. A vihar hatalmas mennyiségű jeget zúdított a településre, helyenként 10-20 centiméter vastag jégréteggel borítva be az utcákat és a környéket. Az úttestekről a jeget még hókotrókkal is takarították, az utak szélén pedig több helyen kisebb jéghegyek alakultak ki.

Szinte téli tájat hozott a vihar Ausztriába (Képünk illusztráció) Fotó: ALEXANDER WOLF / AFP

Jéghegyek és hókotrók: szokatlan időjárással zárult a nyár Ausztriában

"Mintha havazott volna! Brutális jégeső volt tegnap este az ausztriai Wagrainban" - olvasható a MetFigyelő Facebook-oldalán. A felvétel jól látható, amint sűrűn zuhog a jég - szinte látni sem lehet tőle.

Azonban nem ez volt az egyedüli poszt a szomszédban uralkodó állapotokról. A Magyar szemek osztrák tükrökben Facebook-oldal azt írta: "a 2026. augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának."

A vihar nemcsak Wagraint érintette: az osztrák viharfigyelő szolgálat szerint heves viharok sújtották az egész országot, a legtöbb csapadék Preiteneggben és St. Johannban hullott - 51,4 és 47,8 milliméter. A villámtevékenység Stájerországban volt a legintenzívebb több mint 9500 csapással, míg Salzburgban, Karintiában és Tirolban is több ezer villámot regisztráltak. A szél Vorarlbergben 90 km/h-val tombolt.