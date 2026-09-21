Új csalás terjed Facebookon: több mint 11 millió forintnak intet búcsút egy férfi egy autóvásárlás után

Az internetes csalások sajnálatos módon a mai online tér velejárói, de azért jobb elkerülni őket. Manapság a mesterséges intelligencia egyre nagyobb jelenléte sem segít a helyzeten, csupán a csalóknak segédkezhet abban, hogy felépítsék a tökéletes átverést - épp olyat, aminek nemrég egy gyanútlan autóvásárló esett áldozatául.

Marketplace-en vett egy autót a férfi, de semmi sem várta az utcán. (Képünk illusztráció) Fotó: NurPhoto via AFP/Jaap Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens

Marketplace-en vett egy autót a férfi, de semmi sem várta az utcán

A The Drive-nak nemrég Wil Matthews nyilatkozott, aki Facebook Marketplace-en szemelt ki egy Toyota 4Runner TRD Pro terepjárót magának. Első ránézésre minden rendben volt a hirdetéssel: az ár nem volt szokatlanul alacsony, a képeken valóban az adott autó szerepelt, ráadásul még meglepően jó minőségű fotók is voltak.

Mindezek mellett még az eladó, a texasi Route 519 Motor is hitelesnek tűnt, valóban létezett egy kereskedés Route 519 Motor Company néven, sőt még a cég teljes arculata is megegyezett.

Matthews azonnal rávetette magát az ajánlatra. Hitelt igényelt az autóhoz, így a bank utánanézett az autó alvázszámának, valamint a cégnek is.

Végül folyósítottak a kereskedőnek 36 240 dollárt, azaz körülbelül 11,4 millió forintot, annak ellenére, hogy alig egy hónapja alapították meg.

A dolgok még ekkor sem tűntek gyanúsnak. Matthews megkapta az élő nyomkövetéshez szükséges adatokat, amin követhette, ahogy az autó Texasból a kaliforniai otthona felé tart. Sőt, még képeket is kapott, amint a jármű egy szállítótréleren látható, a vontatójármű hátsó ajtaján pedig egy 3DX Carriers LLC feliratú matrica szerepelt, valós fuvarozói és DOT (Közlekedési Minisztérium) azonosítószámokkal.

A férfi csupán akkor szembesült a valósággal, amikor a követési adatok szerint megérkezett a terepjáró házához, de az utcán nem állt semmi.

Mint kiderült, az autó nem létezett, a fuvarozóról készült kép pedig MI által manipulált volt, éppúgy, mint minden más.

Kutatásai során Matthews két csalárd címet is talált. Az egyik Wyomingban volt, ráadásul több más fiktív fuvarozóhoz is kapcsolódott.

A Meta oldalátláthatósági adatai pedig feltárták, hogy egy moldovai felhasználó hozta létre és kezelte aktívan a kamukereskedő Facebook-fiókját.

A csalók egy Tennessee-ben bejegyzett fantomcéggel és internetes telefonközponttal (VoIP) rejtőzködtek. Így bármilyen online eszközről fogadhattak hívásokat, a "szállítósofőr" pedig számítógéppel eltorzított, szintetikus hangon beszélt, hogy ne bukjanak le.