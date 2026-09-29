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Megjósolták, mikor fog megbukni Putyin – és ez még semmi

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Földönkívüliekkel való találkozás, harmadik világháború, pusztító természeti katasztrófák és Vlagyimir Putyin bukása is szerepel a Baba Vangának tulajdonított 2026-os jóslatok között. Hitelességüket azonban semmilyen eredeti dokumentum nem igazolja.
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vlagyimir putyinbaba vangaintelligenciaoroszország

Az interneten ismét terjedni kezdtek a bolgár látnoknak tulajdonított sötét próféciák. Az egyik legkülönösebb jóslat szerint az emberiség 2026 novemberében léphet először kapcsolatba földönkívüli intelligenciával, miután egy hatalmas űrhajó belép a Föld légkörébe.

baba vanga
Minden megváltozhat az év végére Baba Vanga követői szerint. Fotó: Matryoha / Shutterstock

Novemberre várják Baba Vanga legkülönösebb jóslatának beteljesülését

A jóslatok között egy világméretű fegyveres konfliktus is szerepel. Egyes értelmezések szerint a nagyhatalmak összecsapása akár harmadik világháborúhoz vezethet, miközben Kína elfoglalhatja Tajvant, Oroszország pedig közvetlen konfliktusba kerülhet az Egyesült Államokkal.

Baba Vangának tulajdonítják azt az előrejelzést is, amely szerint 

földrengések, vulkánkitörések, szökőárak és szélsőséges viharok pusztíthatják a bolygót. 

Más változatok globális pénzügyi válságot, piaci összeomlást, elszabaduló inflációt és súlyos valutaválságot említenek.

A mesterséges intelligencia szintén központi szerepet kap az állítólagos próféciákban. Eszerint 2026 fordulópont lehet, amikor az MI tartósan átalakítja az ipart és a mindennapi életet. Egy új orosz vezető felemelkedéséről, illetve Vlagyimir Putyin hatalmának megrendüléséről is szólnak internetes értelmezések.

A jóslatokat azonban érdemes fenntartásokkal kezelni. Baba Vanga 1996-ban halt meg, és nem hagyott hátra hiteles, írásos próféciagyűjteményt. A neki tulajdonított kijelentések többsége követők, rokonok és későbbi sajtóbeszámolók közvetítésével terjedt el, ezért nem bizonyítható, hogy valóban tőle származnak.

 

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