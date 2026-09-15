Kínos bakiba futott bele a híradó: tényként számoltak be egy viccvideóról

Kénytelen volt bocsánatot kérni, valamint eltávolítani az adásrészletet a híradója online változatából az ausztrál News24 csatorna, miután James Macpherson műsorvezető a The Bolt Report című műsorban egy paródiavideóról számolt be úgy, mintha az valós híradás lenne.

James Macpherson magabiztosan számolt be egy paródiavideóról: nem esett le sem neki, sem a műsor szerkesztőinek, hogy nem valós híradást szemléznek

Fotó: YouTube

A videót a Kick it Forward sportkomédiás csapat készítette, és arról számoltak be benne, hogy Josh Garlepp humorista kénytelen volt elhagyni a közösségi médiát, annyi támadást kapott egy focicsapat vesztett meccsét követően. Mint a Seven News híradórészletként előadott viccvideóban magyarázta, számtalan sértést vágtak a fejéhez, többek közt Albónak is nevezték, amit nem tudott elviselni. Albo az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese beceneve.

A News24-nek legalább ebből az egy részletből rá kellett volna jönnie, hogy egy viccről van szó csupán, nem valós híradásról, James Macpherson azonban ennek ellenére nem csak beszámolt róla, a Seven Newsra hivatkozva, de csavart is egyet a történeten, és saját politikai üzenetét támasztotta vele alá, bírálva a kormány közösségimédia-algoritmusokra vonatkozó terveit. Kiemelte: az Albo a neten már általános sértéssé vált.

"Figyelmeztetnem kell önöket, a bántás sokkoló. A Seven News híradása szerint mindenféle becsmérlő nevet aggattak rá. Hívták gerinctelennek, woke-nak, babapénisznek... és Albónak!" – hüledezett James Macpherson, komolyan véve a paródiát. Josh Garlepp és a Kick it Forward csapata pedig nem csak azon hüledezett, miként nézhetett be a News24 egy poént, de azon is, hogyan használhatták azt fel a kormány kritizálására - számolt be a történtekről a Guardian.