Összeomlott egy aranybánya, legalább 67 ember meghalt

A baleset kedd késő este történt a Nyugat-Kordofán tartománybeli Nuhud város közelében működő al-Zara aranybányában. A térséget a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők, az RSF ellenőrzi, amely több mint három éve háborúban áll a szudáni hadsereggel.

Baleset: hatalmas omlás temette maga alá az aranybányászokat Szudánban. (A kép illusztráció.)

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Baleset a bányában, 67 ember halt meg

Egy helyi egészségügyi szervezet szerdai közlése szerint legalább 67 ember meghalt.

A mentőcsapatok még mindig túlélők, illetve a törmelék alatt rekedt bányászok után kutatnak.

A tragédia túlélői arról számoltak be, hogy sok embert továbbra sem találnak. Al-Amin Suliman bányász szerint az áldozatok közül többen a bánya különböző járataiban rekedhettek.

Egy másik túlélő, Khairal-Sayed Gabara hatalmasnak nevezte az omlást. Elmondása szerint a helyszínen nem áll rendelkezésre elegendő munkagép a leomlott föld és a törmelék gyors eltávolításához, ami jelentősen nehezíti a mentést.

Szudán Afrika egyik jelentős aranytermelő országa, a megfelelő biztonsági előírások hiánya miatt azonban rendszeresen történnek halálos bányabalesetek. Egy 2023-as omlásban 14, egy 2021-es tragédiában pedig 38 bányász vesztette életét.