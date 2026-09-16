Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig békemenetet szerveznek

bányász

Összeomlott egy aranybánya, legalább 67 ember meghalt

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legalább 67 ember életét vesztette, amikor összeomlott egy aranybánya Szudán egyik távoli térségében. Több bányász továbbra is eltűntként szerepel, ezért félő, hogy az áldozatok száma tovább emelkedik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bányászszudánbaleset

A baleset kedd késő este történt a Nyugat-Kordofán tartománybeli Nuhud város közelében működő al-Zara aranybányában. A térséget a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők, az RSF ellenőrzi, amely több mint három éve háborúban áll a szudáni hadsereggel.

baleset
Baleset: hatalmas omlás temette maga alá az aranybányászokat Szudánban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Baleset a bányában, 67 ember halt meg

Egy helyi egészségügyi szervezet szerdai közlése szerint legalább 67 ember meghalt. 

A mentőcsapatok még mindig túlélők, illetve a törmelék alatt rekedt bányászok után kutatnak.

A tragédia túlélői arról számoltak be, hogy sok embert továbbra sem találnak. Al-Amin Suliman bányász szerint az áldozatok közül többen a bánya különböző járataiban rekedhettek.

Egy másik túlélő, Khairal-Sayed Gabara hatalmasnak nevezte az omlást. Elmondása szerint a helyszínen nem áll rendelkezésre elegendő munkagép a leomlott föld és a törmelék gyors eltávolításához, ami jelentősen nehezíti a mentést.

Szudán Afrika egyik jelentős aranytermelő országa, a megfelelő biztonsági előírások hiánya miatt azonban rendszeresen történnek halálos bányabalesetek. Egy 2023-as omlásban 14, egy 2021-es tragédiában pedig 38 bányász vesztette életét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!