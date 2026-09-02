12 parkoló autónak csapódott egy busz, mentők rohantak a helyszínre: nem tudni, mi történt pontosan

Három ember megsérült, miután egy busz egy vasútállomás parkolójában 12 parkoló autónak ütközött, hatalmas közlekedési káoszt okozva. A baleset szeptember 1-jén délután történt a portslade-i vasútállomáson, ezért az állomást ideiglenesen lezárták, amíg a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek. A rendőrség szerint a busz először egy autóval ütközhetett, majd a vasútállomás parkolójában több parkoló járműnek is nekiment. Egy nőt kórházba szállítottak, míg két férfit a helyszínen láttak el. Állapotukról egyelőre nincs információ.

Súlyos buszbaleset történt, többen ápolásra szorultak a helyszínen. Fotó: unsplash.com

A Southern Rail kezdetben arról tájékoztatta az utasokat, hogy a vonatok nem állnak meg Portslade állomáson, ezért alternatív útvonal használatát javasolta. Az utasokat arra figyelmeztették, hogy legalább 45 perccel hosszabb menetidővel számoljanak. A vasúttársaság később az X-en közölte, hogy az állomás újra megnyílt, és a fennakadások véget értek. Várhatóan egyetlen további vonatot sem érint a történtek miatt kialakult zavar.

Nem teljesen tudni, pontosan mi okozta a balesetet

A Sussexi Rendőrség szóvivője így nyilatkozott az esetről:

A segélyszolgálatok egy busz és 12 parkoló autó ütközéséről kaptak bejelentést. Három ember megsérült. Egy nőt kórházba szállítottak kezelésre, míg két férfit a helyszínen láttak el. A feltételezések szerint a busz először egy autóval ütközött, majd a portslade-i vasútállomás parkolójában több parkoló járműnek is nekiment

- idézte a közleményt a Mirror.