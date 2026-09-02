Kerítésnek borult az ATV-vel, halálra zúzta magát egy 43 éves férfi

Meghalt balesetben kedd délután egy 43 éves, Ilvatelekről (Lunca Ilvei) származó férfi, amikor az ATV-jével haladt a a 172D jelzésű megyei úton – közölte a Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság.

A férfinek esélye sem volt túlélni a balesetet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A férfi Nagyilva (Ilva Mare) felől Ilvatelek irányába haladt a négykerekűjével, amikor

hirtelen elvesztette uralmát a terepjáró felett, és egy ház kerítésének ütközött, majd felborult.

Az oláhszentgyörgyi (Sângeorz-Băi) SMURD elsősegélynyújtó egysége, valamint a besztercei mobil intenzív terápiás mentőegység érkezett a helyszínre – írja a Maszol.

A mentősök szerint azonban a férfi sérülései összeegyeztethetetlenek voltak az élettel.

Később kiderült, hogy a férfinek nem volt vezetői engedélye, valamint az ATV sem volt forgalomba helyezve. A rendőrök büntetőeljárást indítottak, és folytatják a vizsgálatot.

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