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halálos baleset

Frontális ütközés: magyar nő is meghalt egy ausztriai balesetben

52 perce
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Két ember meghalt, egy nő és két gyermek pedig súlyosan megsérült egy frontális ütközésben az ausztriai Weng im Innkreis közelében. A balesetben egy 57 éves magyar nő és egy spanyol család autója ütközött össze.
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halálos balesetmagyarautó

A baleset vasárnap 16 óra 59 perc körül történt a felső-ausztriai B148-as főúton. A Krone beszámolója szerint a magyar sofőr egy kockázatos előzés után a szemközti sávban frontálisan összeütközött a spanyol család gépkocsijával.

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Baleset: Ronccsá tört két autó Ausztriában, egy magyar nő is az áldozatok között van. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Gyerekek is súlyosan megsérültek a magyar autós halálos balesetében

Az ütközés ereje mindkét autót szinte teljesen összeroncsolta. Az 57 éves magyar nőt és a másik járművet vezető 56 éves spanyol férfit már nem tudták megmenteni, mindketten a helyszínen életüket vesztették.

A spanyol férfi 52 éves feleségét, 14 éves lányát és 11 éves fiát súlyos sérülésekkel szabadították ki a roncsból. 

A három sérültet külön mentőhelikopterekkel szállították a riedi, passaui és salzburgi kórházakba.

A mentéshez három sürgősségi orvosi csapatot, mentőhelikoptereket, mentőket, tűzoltókat és rendőröket riasztottak. A B148-as főutat több órára teljesen lezárták.

 

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