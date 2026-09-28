Súlyos baleset a Dunánál: 115 km/h-val csapódott a vaskapunak egy tinédzser

A baleset szombaton 20 óra 10 perc körül történt a Duna-part és a tullni kikötő közelében. Az osztrák rendőrség szerint a fiatal egy feltehetően jelentősen átalakított elektromos rollerrel száguldott a gyengén megvilágított útszakaszon.
Korábban már történt halálos baleset is ennél a tullni vaskapunál
A 18 éves valószínűleg túl későn vette észre az útját elzáró kétszárnyú acélkaput, és teljes erővel nekicsapódott. A Heute információi szerint
nem viselt bukósisakot.
A fiatal a súlyos ütközés után még magánál volt, a mentőorvos azonban már a helyszínen mesterséges kómába helyezte. Mentőhelikopterrel szállították a St. Pölten-i Egyetemi Klinikára.
A rolleres GoPro kamerával rögzítette a száguldást, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy a kamerát pontosan hová erősítette. A baleset körülményeit vizsgálják.
Ugyanennél a kapunál 2013 júliusában már történt halálos tragédia. Akkor egy 40 éves bécsi kerékpáros ütközött az acélszerkezetnek, és a helyszínen életét vesztette.