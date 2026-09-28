Súlyos baleset a Dunánál: 115 km/h-val csapódott a vaskapunak egy tinédzser

A baleset szombaton 20 óra 10 perc körül történt a Duna-part és a tullni kikötő közelében. Az osztrák rendőrség szerint a fiatal egy feltehetően jelentősen átalakított elektromos rollerrel száguldott a gyengén megvilágított útszakaszon.

Baleset: GoPro rögzítette a fiatal utolsó másodperceit a súlyos becsapódás előtt.

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A 18 éves valószínűleg túl későn vette észre az útját elzáró kétszárnyú acélkaput, és teljes erővel nekicsapódott. A Heute információi szerint

nem viselt bukósisakot.

A fiatal a súlyos ütközés után még magánál volt, a mentőorvos azonban már a helyszínen mesterséges kómába helyezte. Mentőhelikopterrel szállították a St. Pölten-i Egyetemi Klinikára.

A rolleres GoPro kamerával rögzítette a száguldást, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy a kamerát pontosan hová erősítette. A baleset körülményeit vizsgálják.