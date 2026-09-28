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halálos baleset

Szörnyű halálos baleset történt: kamionnal ütközött, majd kigyulladt egy autó

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Halálos karambol történt hétfőn a romániai DN 3-as főúton, Murfatlar és Cobadin között, amikor egy személyautó és egy kamion ütközött össze. Az baleset után a személygépkocsi kigyulladt, a benne ülő sofőr pedig bennégett az autóban.
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A rendőrséget hétfő délelőtt 11 óra körül riasztották a DN 3-as úton történt súlyos közúti balesethez. Az első információk szerint egy személygépkocsi és egy tehergépjármű ütközött össze, az autó pedig a karambol következtében lángra kapott.

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A balesetben az autó sofőrje meghalt
Fotó: Facebook/Maszol.ro

A helyszínre a Konstanca Megyei Mentőszolgálat munkatársai és a katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

A személyautó vezetőjének életét azonban már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A kamion sofőrje ugyanakkor megsérült, koponyasérülést szenvedett, ezért kórházba szállították.

A hatóságok a baleset miatt az érintett útszakaszt mindkét irányban lezárták – írja a Maszol. A rendőrök a forgalmat alternatív útvonalakra terelték. Megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát, ezek tisztázására a hatóságok eljárást indítottak.

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