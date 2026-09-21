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frontális baleset

Ritkán látható ütközés: frontálisan csapódott a kamionba egy sportautó

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Fedélzeti kamera rögzítette, amint egy sportautó áttért a szemközti sávba, majd frontálisan nekiütközött egy két pótkocsit vontató teherautónak Kaliforniában. A kamion felborult, rakománya pedig beterítette az úttestet.
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frontális balesetkamionsportautó

A baleset szeptember 9-én, délelőtt fél tizenkettő körül történt a kaliforniai Fresno megyében, a 33-as állami úton.

baleset
Frontális baleset: sportautó ütközött kamionnal.

Rémisztő felvétel készült a kaliforniai frontális balesetről

A felvételen egy fehér Acura látható, amely nagy sebességgel érkezik egy kanyarhoz, majd átlépi a dupla záróvonalat. 

Az autó frontálisan a szemből érkező, két kavicsszállító pótkocsit vontató teherautónak csapódik.

Az ütközés erejétől az Acura eleje összeroncsolódott, a jármű pedig leperdült az útról. A teherautó imbolyogni kezdett, majd felborult, és hatalmas kavicsfelhőt zúdított az aszfaltra. A mögötte haladó autósnak hirtelen ki kellett térnie a szétszóródó törmelék elől.

A sportautó súlyosan megsérült vezetőjét mentőhelikopterrel vitték kórházba. 

A kaliforniai autópálya-rendőrség szerint sérülései nem életveszélyesek. A teherautó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett.

 

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