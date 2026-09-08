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baleset

Kártyavárként dőlt össze egy épület Angliában, miután a falának csapódott egy furgon – videó

59 perce
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Egy furgon csapódott egy épületbe Boltonban, melynek következtében a fala teljesen összeomlott. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a rendőrök azonban a helyszínen letartóztattak egy harmincas éveiben járó férfit.
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balesetAngliaépületomlás

Horrorisztikus baleset történt hétfő hajnalban a Boltonban található St Helens Roadon. A rendőrség hajnali 2 óra 10 perckor kapott bejelentést a balesetről, amelyben egy furgon egy épületnek ütközött.

baleset
A baleset következtében az épület összedőlt
Fotó: Twitter/X

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az érintett épület egy része összeomlott.

Az épület a beszámolók szerint egy ingatlaniroda volt. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset idején üres volt, sérültekről nem érkezett bejelentés.

A helyszínen egy harmincas éveiben járó férfit őrizetbe vettek.

A rendőrség szerint a férfit azért vették őrizetbe, mert megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot. A férfi továbbra is őrizetben van, miközben a hatóságok folytatják a baleset körülményeinek vizsgálatát – írja a Daily Star.

A történtek miatt a St Helens Road érintett szakaszán forgalmi fennakadások alakultak ki, miközben a hatóságok a helyszínen dolgoztak.

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