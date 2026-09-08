Kártyavárként dőlt össze egy épület Angliában, miután a falának csapódott egy furgon – videó

Horrorisztikus baleset történt hétfő hajnalban a Boltonban található St Helens Roadon. A rendőrség hajnali 2 óra 10 perckor kapott bejelentést a balesetről, amelyben egy furgon egy épületnek ütközött.
Az ütközés olyan erejű volt, hogy az érintett épület egy része összeomlott.
Az épület a beszámolók szerint egy ingatlaniroda volt. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset idején üres volt, sérültekről nem érkezett bejelentés.
A helyszínen egy harmincas éveiben járó férfit őrizetbe vettek.
A rendőrség szerint a férfit azért vették őrizetbe, mert megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot. A férfi továbbra is őrizetben van, miközben a hatóságok folytatják a baleset körülményeinek vizsgálatát – írja a Daily Star.
A történtek miatt a St Helens Road érintett szakaszán forgalmi fennakadások alakultak ki, miközben a hatóságok a helyszínen dolgoztak.
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