Kártyavárként dőlt össze egy épület Angliában, miután a falának csapódott egy furgon – videó

Horrorisztikus baleset történt hétfő hajnalban a Boltonban található St Helens Roadon. A rendőrség hajnali 2 óra 10 perckor kapott bejelentést a balesetről, amelyben egy furgon egy épületnek ütközött.

A baleset következtében az épület összedőlt

Fotó: Twitter/X

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az érintett épület egy része összeomlott.

Az épület a beszámolók szerint egy ingatlaniroda volt. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset idején üres volt, sérültekről nem érkezett bejelentés.

A helyszínen egy harmincas éveiben járó férfit őrizetbe vettek.

The junction of St Helens Road and Morris Green Lane in Bolton has been closed after a building was left with major damage in a crash. pic.twitter.com/mgZPhh4UVn — Greatest Hits Radio Manchester News (@GHRManchester) September 7, 2026

A rendőrség szerint a férfit azért vették őrizetbe, mert megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot. A férfi továbbra is őrizetben van, miközben a hatóságok folytatják a baleset körülményeinek vizsgálatát – írja a Daily Star.

A történtek miatt a St Helens Road érintett szakaszán forgalmi fennakadások alakultak ki, miközben a hatóságok a helyszínen dolgoztak.

A busy Bolton junction has been closed after a building was left with major damage in a crash. 🔗 Link in comments. https://t.co/iY4hNSuYov pic.twitter.com/mZiy4plKGE — Greatest Hits Radio Manchester News (@GHRManchester) September 7, 2026

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