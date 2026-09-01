Felfoghatatlan tragédia egy családban, karácsonykor a lányukat, most a fiukat veszítették el

Alig néhány hónap alatt kétszer kellett gyászolnia egy osztrák családnak. Marcel G. nővérét tavaly veszítették el, most pedig a 26 éves férfi is életét vesztette.
A Heute beszámolója szerint Marcel G. vasárnapra virradó éjjel legjobb barátjával, a 25 éves Markus R.-rel együtt halt meg egy Ternbergben történt balesetben. A kék BMW egy kanyarban letért az útról, egy út menti oszlopnak ütközött, majd egy fának csapódott. A két fiatal a helyszínen életét vesztette.
A család fájdalmát tovább súlyosbítja, hogy Marcel nővére mindössze néhány hónappal korábban, karácsonykor (december 24-én) halt meg.
A legjobb barátjával együtt halt meg
Marcel és Markus nemcsak közeli barátok voltak, hanem a helyi közösség életéből is kivették a részüket. Mindketten tagjai voltak az FPÖ Sierningnek, az ausztriai Szabadságpárt (FPÖ) helyi szervezetének.
A környezetükben megbízható, segítőkész fiatalokként ismerték őket, akikre mindig lehetett számítani. Ha munkára vagy segítségre volt szükség, elsők között álltak a többiek mellé. A közösségben úgy emlékeznek rájuk, mint akik nemcsak beszéltek arról, hogy szeretnének tenni valamit, hanem a gyakorlatban is kivették a részüket a munkából.
Mindig lehetett rájuk számítani. Ők voltak az elsők, akik nekiláttak a munkának. Tényleg szerettek volna valamit tenni és segíteni
– fogalmazott egy, az áldozatokat jól ismerő férfi.
Haláluk ezért nemcsak a családjukat, hanem a helyi közösséget is mélyen megrázta.
Gyűjtést indítottak a két család megsegítésére
A történtek után az FPÖ Sierning gyűjtést szervezett, hogy anyagilag is segítsen az elhunytak családjainak. Jürgen Heumayr, a helyi szervezet vezetője szerint szeretnének valamennyit levenni a gyászolók válláról a következő, különösen nehéz időszakban.
Minden hozzájárulás – bármilyen kis összeg is – az együttérzés, az összetartás és a támogatás jele
– mondta.
Az esetről Manfred Haimbuchner, az FPÖ felső-ausztriai vezetője is megszólalt. Mint írta, mélyen megrendítette, hogy két fiatal társuk ilyen hirtelen és tragikus körülmények között hunyt el. Együttérzését fejezte ki a családoknak, barátoknak és ismerősöknek, valamint sok erőt kívánt nekik az előttük álló időszakhoz.
Markus és Marcel hiányozni fognak nekünk
– fogalmazott.