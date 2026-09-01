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baleset

Felfoghatatlan tragédia egy családban, karácsonykor a lányukat, most a fiukat veszítették el

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Felfoghatatlan családi tragédia rázta meg a felső-ausztriai Sierning és Adlwang környékét. Egy család néhány hónap leforgása alatt két gyermekét is elveszítette: Marcel G. 26 évesen halt meg egy közúti balesetben, nővére pedig mindössze néhány hónappal korábban hunyt el.
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balesetéletét vesztettecsalád

Alig néhány hónap alatt kétszer kellett gyászolnia egy osztrák családnak. Marcel G. nővérét tavaly veszítették el, most pedig a 26 éves férfi is életét vesztette. 

baleset
Alig néhány hónap alatt kétszer kellett gyászolnia egy osztrák családnak. Marcel G. nővére tavaly karácsonykor hunyt el, most pedig a 26 éves férfi is életét vesztette egy tragikus balesetben.
Fotó: wideonet / Shutterstock

A Heute beszámolója szerint Marcel G. vasárnapra virradó éjjel legjobb barátjával, a 25 éves Markus R.-rel együtt halt meg egy Ternbergben történt balesetben. A kék BMW egy kanyarban letért az útról, egy út menti oszlopnak ütközött, majd egy fának csapódott. A két fiatal a helyszínen életét vesztette.  

A család fájdalmát tovább súlyosbítja, hogy Marcel nővére mindössze néhány hónappal korábban, karácsonykor (december 24-én) halt meg.

A legjobb barátjával együtt halt meg

Marcel és Markus nemcsak közeli barátok voltak, hanem a helyi közösség életéből is kivették a részüket. Mindketten tagjai voltak az FPÖ Sierningnek, az ausztriai Szabadságpárt (FPÖ) helyi szervezetének.

A környezetükben megbízható, segítőkész fiatalokként ismerték őket, akikre mindig lehetett számítani. Ha munkára vagy segítségre volt szükség, elsők között álltak a többiek mellé. A közösségben úgy emlékeznek rájuk, mint akik nemcsak beszéltek arról, hogy szeretnének tenni valamit, hanem a gyakorlatban is kivették a részüket a munkából.

Mindig lehetett rájuk számítani. Ők voltak az elsők, akik nekiláttak a munkának. Tényleg szerettek volna valamit tenni és segíteni

– fogalmazott egy, az áldozatokat jól ismerő férfi.

Haláluk ezért nemcsak a családjukat, hanem a helyi közösséget is mélyen megrázta.

Gyűjtést indítottak a két család megsegítésére

A történtek után az FPÖ Sierning gyűjtést szervezett, hogy anyagilag is segítsen az elhunytak családjainak. Jürgen Heumayr, a helyi szervezet vezetője szerint szeretnének valamennyit levenni a gyászolók válláról a következő, különösen nehéz időszakban.

Minden hozzájárulás – bármilyen kis összeg is – az együttérzés, az összetartás és a támogatás jele

– mondta.

Az esetről Manfred Haimbuchner, az FPÖ felső-ausztriai vezetője is megszólalt. Mint írta, mélyen megrendítette, hogy két fiatal társuk ilyen hirtelen és tragikus körülmények között hunyt el. Együttérzését fejezte ki a családoknak, barátoknak és ismerősöknek, valamint sok erőt kívánt nekik az előttük álló időszakhoz.

Markus és Marcel hiányozni fognak nekünk

 – fogalmazott.

 

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