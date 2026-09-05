"Még rengeteget kellett volna adnia a világnak" - reggeli imáról hazafele gázolták el a tinit, tragédia történt

Épp hazafelé tartott imádságáról az a 16 éves tini, akit biciklizés közben elütött egy autó. Muhammad Ismail Alum augusztus 28-án hajnalban vesztette életét, miután egy kora reggeli imán vett részt egy mecsetben. A baleset olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy sajnos rögtön életét vesztette. Halálhírét követően sorra emlékeztek meg róla. Iskolaigazgatója úgy nyilatkozott, Muhammad egy rendkívül kivételes fiatalember volt, aki tisztelettudó, kitartó, felelősségteljes és rendkívül gondoskodó.

Imáról hazafelé szenvedett halálos balesetet a tini Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Szívszorító búcsút vettek a halálos balesetet szenvedett tinitől

Nincsenek szavak arra, hogy megfelelően leírjuk őt, de szeretnénk megosztani néhány gondolatot arról a rendkívüli emberről, aki volt

– áll a megemlékezésben.

Jósága megmutatkozott abban, ahogyan a körülötte lévő emberekkel bánt. Mindig kész volt segíteni, és szavaival, valamint saját példájával is arra ösztönözte a többieket, hogy az iszlám tanításait kövessék. Mindenkit mosollyal és kézfogással üdvözölt, és amikor valaki beszélt hozzá, teljes figyelmével fordult felé. Természetes érzéke volt ahhoz, hogy mások érezzék: észreveszik, tisztelik és értékelik őket. Szeretett fiú, családtag, barát és diák volt, aki szívesen töltötte idejét családjával és barátaival, sportolt, és teljes szívvel vetette bele magát a tanulásba. Mint minden fiatalnak, Muhammadnak is voltak reményei és tervei a jövőre nézve. Nagy álmokat dédelgetett. Még rengeteget kellett volna adnia a világnak

- idézte a közleményt a Mirror.