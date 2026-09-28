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halálos buszbaleset

Halálos buszbaleset történt, mentőhelikoptereket riasztottak

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Két ember meghalt, többen pedig megsérültek, amikor egy Münchenbe tartó turistabusz lesodródott az A96-os autópályáról és az oldalára borult. A 33 fős, Fülöp-szigeteki állampolgárokból álló turistacsoport az Oktoberfestre tartott.
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halálos buszbalesetmünchenautópálya

A súlyos baleset vasárnap reggel, nem sokkal 6 óra előtt történt Buchloe közelében, a Buchloe-Ost és Landsberg am Lech-West csomópontok között.

Ketten meghaltak, sokan megsérültek egy németországi buszbalesetben
Ketten meghaltak, sokan megsérültek egy németországi buszbalesetben. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Halálos buszbaleset történt München közelében, mentőhelikoptereket riasztottak

A Milánóból Münchenbe tartó autóbusz eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd az autópálya melletti mélyedésbe zuhant és felborult. A fedélzeten 33 utas és két olasz buszsofőr tartózkodott. A turisták Olaszországban élő Fülöp-szigeteki állampolgárok voltak.

Két ember életét vesztette, egyikük egy 58 éves férfi. Hat sérültet mentőhelikopterrel, további két embert mentőautóval szállítottak kórházba. Huszonkét utast egy külön kialakított gyűjtőhelyen láttak el, közülük többeket később szintén kórházba vittek. Egy ember állapota életveszélyes volt.

A két sofőr sértetlenül megúszta a balesetet. A rendőrség a járművet vezető 40 éves férfi ellen „halált okozó közúti baleset okozásának gyanúja” miatt indított eljárást.

A mentés idejére az A96-os autópályát mindkét irányban lezárták. A hatóságok továbbra is vizsgálják, miért tért le a busz az úttestről.

A Fülöp-szigetek frankfurti főkonzulátusa részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és konzuli segítséget ajánlott fel az érintetteknek.

 

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