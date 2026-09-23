Tragédia egy szupermarket parkolójában: halálra gázoltak egy hároméves kisfiút

Tragikus baleset történt hétfőn a Rostock közelében fekvő Güstrow egyik szupermarketjének parkolójában: egy furgon elgázolt egy hároméves kisfiút.

Súlyos baleset: édesanyja mellett sétált a hároméves gyermek, amikor elütötte egy furgon.

Fotó: Ana Karotkaya Photography/Pexels / Pexels

Baleset: kórházban halt meg a furgon alá került hároméves gyermek

A Die Zeit a rendőrség közlése alapján azt írta, hogy a gyermek édesanyjával haladt az úttest szélén, amikor egyelőre ismeretlen okból a jármű elé került, majd oldalról a furgon alá esett.

A rendőrség tájékoztatása szerint a járművet vezető 44 éves férfi már nem tudta elkerülni az ütközést – írta a Die Zeit.

A kisfiú életéért azonnal megkezdték a küzdelmet, majd kórházba szállították, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy belehalt.

A sofőr ellen gondatlan emberölés gyanúja miatt indult eljárás. A baleset pontos körülményeinek és okának tisztázásába igazságügyi szakértőt is bevontak.